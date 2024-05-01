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Росіяни виселяють українців з трьох населених пунктів Херсонщини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росіяни виселяють українців з трьох населених пунктів Херсонщини
Окупанти вивільняють домівки та квартири місцевих мешканців для розміщення російської армії
фото з відкритих джерел

Окупанти проводять примусове виселення мешканців Голої Пристані, Коханів та Гладківки

Російські окупанти примусово виселяють жителів трьох населених пунктів лівобережжя Херсонської області. Йдеться про Голу Пристань, Кохани та Гладківка, повідомляє Центр національного спротиву.

«За інформацією від місцевого підпілля російська окупаційна адміністрація проводить примусове виселення мешканців Голої Пристані, Коханів та Гладківки. Окупанти проводять вивезення населення у відібраних зі шкіл та автотранспортних підприємств автобусах», – йдеться у повідомленні.

Мешканців населених пунктів тимчасово розміщують на півдні Херсонської області та у Криму.

Як повідомляє Центр нацспротиву, приміщення де їх розміщують спеціально переповнені та мають незадовільний стан, щоб продовжувати агітувати їх до переїзду у Росію, а чоловіків спонукати до постановки на військовий облік з подальшою мобілізацією до лав окупаційного війська.

«Населенню окупанти забороняють забирати з собою будь-які габаритні речі, дозволяють лише ручну поклажу. Таким чином окупанти вивільняють домівки та квартири для розміщення російських окупантів, працівників російських адміністрацій та росіян, що бажають переїхати у визначені населені пункти», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині 88-річний чоловік вийшов з окупованої частини селища Очеретине, щоб не отримувати російське громадянство. На підконтрольній українським військовим території його зустріли волонтери та відвезли у безпечне місце.

Раніше на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 11-річну дівчинку та двох хлопчиків 9-ти та 13-ти років.  

До слова, 98-річна жінка пішки вийшла з окупованої частини Очеретиного. Поліцейські із загону «Білі янголи» спільно з військовими доставили її в пункт допомоги.

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Теги: окупанти війна Херсонщина окуповані території окупація

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