«Метінвест» майже вдвічі збільшив сплату податків до бюджету

«Метінвест» перерахував до бюджету 870 млн грн єдиного соціального внеску, що на 20% перевищує показники І кварталу 2023 року

Металургійний холдинг Ахметова заплатив бюджет у I кварталі 4,2 млрд грн податків

З урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, Група «Метінвест» Ріната Ахметова у I кварталі 2024 року збільшила сплату податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні у 1,7 раза проти аналогічного періоду минулого року – до 4,2 млрд грн. Про це йдеться у звіті компанії.

Серед найбільших за обсягом відрахувань – плата за користування надрами, що зросла у 7,5 раза проти I кварталу 2023 року, до 1,3 млрд грн.

Також Група збільшила сплату податку на доходи фізичних осіб на 22% – до 791 млн грн. Крім того, «Метінвест» перерахував до бюджету 870 млн грн єдиного соціального внеску, що на 20% перевищує показники І кварталу 2023 року.

«Попри війну й безліч несприятливих для бізнесу чинників, нам вдалося досягти позитивної динаміки відрахувань. Це результат роботи нашої команди та перебудови компанії до нових умов. Як найбільший платник податків у галузі, ми усвідомлюємо, що від нашої стабільної роботи залежить економіка прифронтових регіонів та всієї країни, а також спроможність підтримувати армію та українців. І робитимемо все, щоб і надалі долати всі випробування воєнного часу на шляху до перемоги», – зауважив генеральний директор компанії Юрій Риженков.

Нагадаємо, у 2023 році Група «Метінвест» сплатила до бюджету України 14,6 млрд грн податків.