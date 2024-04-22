«Метінвест» майже вдвічі збільшив сплату податків до бюджету

Дарія Демяник
glavcom.ua
«Метінвест» майже вдвічі збільшив сплату податків до бюджету
«Метінвест» перерахував до бюджету 870 млн грн єдиного соціального внеску, що на 20% перевищує показники І кварталу 2023 року
фото: metinvestholding.com

Металургійний холдинг Ахметова заплатив бюджет у I кварталі 4,2 млрд грн податків

З урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, Група «Метінвест» Ріната Ахметова у I кварталі 2024 року збільшила сплату податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні у 1,7 раза проти аналогічного періоду минулого року – до 4,2 млрд грн. Про це йдеться у звіті компанії.

Серед найбільших за обсягом відрахувань – плата за користування надрами, що зросла у 7,5 раза проти I кварталу 2023 року, до 1,3 млрд грн.

Також Група збільшила сплату податку на доходи фізичних осіб на 22% – до 791 млн грн. Крім того, «Метінвест» перерахував до бюджету 870 млн грн єдиного соціального внеску, що на 20% перевищує показники І кварталу 2023 року.

«Попри війну й безліч несприятливих для бізнесу чинників, нам вдалося досягти позитивної динаміки відрахувань. Це результат роботи нашої команди та перебудови компанії до нових умов. Як найбільший платник податків у галузі, ми усвідомлюємо, що від нашої стабільної роботи залежить економіка прифронтових регіонів та всієї країни, а також спроможність підтримувати армію та українців. І робитимемо все, щоб і надалі долати всі випробування воєнного часу на шляху до перемоги», – зауважив генеральний директор компанії Юрій Риженков.

Нагадаємо, у 2023 році Група «Метінвест» сплатила до бюджету України 14,6 млрд грн податків.

Читайте також: Обсяги виробництва зростають: «Метінвест» заплатить більше податків у 2024 році
Теги: Україна бюджет економіка

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