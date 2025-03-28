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ЗСУ вдарили по прикордонному пункту пропуску РФ: ліквідовано до 40 окупантів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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ЗСУ вдарили по прикордонному пункту пропуску РФ: ліквідовано до 40 окупантів
Уражено пункт пропуску «Погар»
фото з відкритих джерел

Знищення зазначеного пункту пропуску знижує потенціал ворога щодо ведення бойових дій проти українських бійців в Сумській області та на Курщині

Повітряні Сили ЗСУ 27 березня успішно завдали удару по прикордонному пункту пропуску «Погар», що в районі Случовська Брянської області РФ. Про це інформує «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що у результаті ураження знищено військову інфраструктуру пункту пропуску разом із засобами зв’язку та радіоелектронної боротьби, систему відеоспостереження та інші технічні засоби. За попередньою інформацією ліквідовано від 15 до 40 окупантів.

«Цей авіаудар став відповіддю на цинічні дії армії держави-агресора, яка продовжує терор проти України щоденними запусками десятків ударних дронів по населених пунктах, руйнує цивільну інфраструктуру і житлові будинки, вбиває мирних українських громадян», – наголошує Генштаб.

Як зауважує Генштаб, з локації «Погар» неодноразово фіксувалися запуски російських БпЛА: «Знищення зазначеного пункту пропуску знижує потенціал ворога щодо ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській області та на Курському напрямку».

Нагадаємо, що ЗСУ знищили командно-спостережний пункт окупантів на території РФ. За даними Генштабу, серед ліквідованого особового складу окупантів був і командир 1-го батальйону 9-го МСП.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони атакували дронами аеродром «Енгельс» у Саратовській області РФ, де базується стратегічна авіація, що завдає ударів по Україні.

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Теги: росія Генштаб пункт пропуску

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