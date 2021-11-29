Прощання з Омельченком, «замах» на Бутусова та скандальна вечірка блогерів. 29 листопада за хвилину

Арестович заявив, що готується вбивство Бутусова, у Києві провели в останню путь ексмера Олександра Омельченка, львівські блогери влаштували вечірку в День пам’яті жертв Голодомору

Журналіста Бутусова можуть вбити – Офіс президента

Радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив, що в Україні готується вбивство журналіста Юрія Бутусова, яке стане приводом для масових заворушень у державі. За словами Арестовича, Бутусова нібито «використовують чорні політичні аферисти», а самого журналіста він назвав «чорним пропагандистом».

Дружина, діти, три експрем'єр-міністри та Кличко. Як столиця прощалася з Омельченком

У понеділок, 29 листопада, Київ прощався з колишнім мером столиці (1996–2006 рр.), депутатом Київради Олександром Омельченком.

Відспівували Омельченка в Успенському соборі в Лаврі, який був при ньому відновлений.

29 листопада вранці розпочалася громадянська панахида. Прощання з ексмером проходило у Колонній залі Київської міської державної адміністрації.

До мерії йшли не лише політики та чиновники, а й мешканці столиці, щоб віддати шану колишньому очільнику Києва. Нагадаємо, очільник Києва з 1996 року до 2006 року Олександр Омельченко помер 25 листопада від ускладнень після перенесеного захворювання на Covid-19. Останній місяць він перебував на лікуванні в закладі охорони здоров’я.

Справа про «теракт у Раді»: суд розглянув запобіжний захід Савченко

Броварський міськрайонний суд Київської області відмовився взяти під варту колишню народну депутатку Надію Савченко у справі про «теракт у Верховній Раді» та повернув матеріали до прокуратури.

Китай подав у суд на Україну через «Мотор Січ». Все, що відомо про конфлікт

Конфлікт України із китайським інвестором навколо стратегічного українського підприємства «Мотор Січ», що спеціалізується на виготовленні авіаційних та ракетних двигунів, врешті-решт може коштувати державі $4,5 млрд.

Які компанії з грудня знизять річні ціни на газ

На останній місяць року одразу 36 газопостачальних компаній встановили річні ціни нижче 8 грн за кубометр. За даними моніторингу інформаційно-консультаційного центру «ГазПравда», у порівнянні з листопадом чотири компанії знизили свої цінники.

У Львові блогери влаштували гучну вечірку в День пам’яті жертв Голодомору

У День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, відомий Instagram-блогер Олександр Заліско на честь свого дня народження влаштував у Будинку вчених у Львові гучну вечірку з елементами еротики.

Пізніше активіст Сергій Стерненко оприлюднив подробиці гучного святкування у День пам’яті жертв Голодоморів. Активіст переконаний, що організатори вечірки не подумали, коли скликали вечірку у такий пам’ятний для українців день.

Згодом стало відомо, що після розголосу у ЗМІ низка компаній припинили співпрацю з блогерами або пообіцяли в майбутньому не працювати з фігурантами гучного скандалу.

Україна вводить самоізоляцію для мандрівників із Південної Африки

На тлі поширення нового виду коронавірусу під назвою «Омікрон» сьогодні урядовці ухвалили рішення, що усі особи, які перебували у країнах Південної Африки понад сім днів, мають пройти самоізоляцію.