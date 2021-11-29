Журналіста Бутусова можуть вбити – Офіс президента

Радник Єрмака вважає, що журналіст може стати «сакральною жертвою»

Радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив, що в Україні готується вбивство журналіста Юрія Бутусова, яке стане приводом для масових заворушень у державі. За словами Арестовича, Бутусова нібито «використовують чорні політичні аферисти», а самого журналіста він назвав «чорним пропагандистом». Про це йдеться у дописі Арестовича на його сторінці у Facebook.

Він також розкритикував Бутусова за поведінку під час розмови з Володимиром Зеленським у ході пресмарафону президента України.

«Те, що він уже не цілком адекватний, було видно на пресконференції. Ніхто при здоровому глузді не дозволить собі так розмовляти з президентом країни. Його дуже якісно накачують психологічно. Історія з пострілом з гармати, показала це абсолютно точно», – наголошує Арестович.

«Якщо журналіст сфотографувався зі зброєю або у формі з нашивкою – він прийняв бік і більше не може бути журналістом та висвітлювати події у конфлікті. … Комісія з журналістської етики мала б дати цьому відповідну оцінку», – додав радник Єрмака. Він розповів, що Бутусова нібито планують вбити, щоб створити привід для масових заворушень в Україні. За словам Арестовича, він має стати сакральною жертвою. «Бутусова заводять як сакральну жертву, вже запланували його як чергового Гонгадзе. Такими темпами йому залишається дуже недовго – рахунок пішов на дні, максимум – тижні. Його ліквідують – ті, хто його й накачує. І це за планом стане сигналом до початку масових заворушень – зі щирим обуренням громадян. І все це – на тлі концентрації російських військ на кордоні», – резюмував радник Єрмака.

«Терміново проситиму надати Юрію Бутусову державну охорону. Його, дурня, давно час рятувати. Заодно я спеціально озвучив це як можливий сценарій. Те, що публічно озвучено кимось, потім режисерам цього дійства важче реалізовувати, а громадян – важче вводити в оману», – пояснює Арестович.

Олексій Арестович написав, що Юрія Бутусова можуть ліквідувати

26 листопада під час пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що журналіст Юрій Бутусов працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Журналіст, який був серед акредитованих на заході, у відповідь звинуватив Зеленського в брехні. За словами Бутусова, Зеленський сказав усе це, «щоб не відповідати за себе, за Єрмака і за Демченка».

Як стало відомо ввечері 26 листопада, Бутусов подасть на Зеленського в суд.

Згодом 28 листопада Державна бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти журналіста Юрію Бутусова. Офіційною причиною для цього стало відео, яке журналіст виклав на своїй сторінці у Facebook. Натомість Бутусов заявив, що вважає справу проти себе помстою президента «за свою ганебну пресконференцію».

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