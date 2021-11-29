Журналіста Бутусова можуть вбити – Офіс президента
Радник Єрмака вважає, що журналіст може стати «сакральною жертвою»
Радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив, що в Україні готується вбивство журналіста Юрія Бутусова, яке стане приводом для масових заворушень у державі. За словами Арестовича, Бутусова нібито «використовують чорні політичні аферисти», а самого журналіста він назвав «чорним пропагандистом». Про це йдеться у дописі Арестовича на його сторінці у Facebook.
Він також розкритикував Бутусова за поведінку під час розмови з Володимиром Зеленським у ході пресмарафону президента України.
«Те, що він уже не цілком адекватний, було видно на пресконференції. Ніхто при здоровому глузді не дозволить собі так розмовляти з президентом країни. Його дуже якісно накачують психологічно. Історія з пострілом з гармати, показала це абсолютно точно», – наголошує Арестович.
26 листопада під час пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що журналіст Юрій Бутусов працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Журналіст, який був серед акредитованих на заході, у відповідь звинуватив Зеленського в брехні. За словами Бутусова, Зеленський сказав усе це, «щоб не відповідати за себе, за Єрмака і за Демченка».
Як стало відомо ввечері 26 листопада, Бутусов подасть на Зеленського в суд.
Згодом 28 листопада Державна бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти журналіста Юрію Бутусова. Офіційною причиною для цього стало відео, яке журналіст виклав на своїй сторінці у Facebook. Натомість Бутусов заявив, що вважає справу проти себе помстою президента «за свою ганебну пресконференцію».