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    Журналіста Бутусова можуть вбити – Офіс президента

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    Юрій Бутусов посварився з Володимиром Зеленським під час пресмарафону 26 листопада - Журналіста Бутусова можуть вбити – Офіс президента
    Юрій Бутусов посварився з Володимиром Зеленським під час пресмарафону 26 листопада
    фото: Офіс президента

    Радник Єрмака вважає, що журналіст може стати «сакральною жертвою»

    Радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив, що в Україні готується вбивство журналіста Юрія Бутусова, яке стане приводом для масових заворушень у державі. За словами Арестовича, Бутусова нібито «використовують чорні політичні аферисти», а самого журналіста він назвав «чорним пропагандистом». Про це йдеться у дописі Арестовича на його сторінці у Facebook.

    Він також розкритикував Бутусова за поведінку під час розмови з Володимиром Зеленським у ході пресмарафону президента України.

    «Те, що він уже не цілком адекватний, було видно на пресконференції. Ніхто при здоровому глузді не дозволить собі так розмовляти з президентом країни. Його дуже якісно накачують психологічно. Історія з пострілом з гармати, показала це абсолютно точно», – наголошує Арестович.

    Олексій Арестович написав, що Юрія Бутусова можуть ліквідувати
    Олексій Арестович написав, що Юрія Бутусова можуть ліквідувати

    26 листопада під час пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що журналіст Юрій Бутусов працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Журналіст, який був серед акредитованих на заході, у відповідь звинуватив Зеленського в брехні. За словами Бутусова, Зеленський сказав усе це, «щоб не відповідати за себе, за Єрмака і за Демченка».

    Як стало відомо ввечері 26 листопада, Бутусов подасть на Зеленського в суд.

    Згодом 28 листопада Державна бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти журналіста Юрію Бутусова. Офіційною причиною для цього стало відео, яке журналіст виклав на своїй сторінці у Facebook. Натомість Бутусов заявив, що вважає справу проти себе помстою президента «за свою ганебну пресконференцію».

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    Теги: вбивство скандал Володимир Зеленський журналіст Андрій Єрмак Офіс президента радник Олексій Арестович
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    Журналіста Бутусова можуть вбити – Офіс президента