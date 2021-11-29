Кулеба розповів про найгірший сценарій вторгнення РФ

Росія може спробувати підірвати архітектуру безпеки, яка склалася в період після холодної війни в Європі

На думку глави МЗС України, Путін вважає, що зараз Захід слабкий та вразливий

Росія розглядає можливість нового вторгнення в Україну, щоб кардинально змінити баланс сил в регіоні. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу із журналістами, повідомляє «ЄП».

«У найгіршому сценарії Росія може спробувати підірвати архітектуру безпеки, яка склалася в період після холодної війни в Європі та перекроїти кордони силою, як це вже було у 2008 в Грузії і у 2014, коли вона окупувала Крим та почала війну на Донбасі», – сказав Кулеба.

За його словами, Путін зараз розглядає таку можливість через те, що ключові європейські союзники України – Франція та Німеччина – сфокусовані на внутрішніх справах. У Німеччині недавно були вибори, а у Франції вони будуть незабаром.

«Російський політичний інфраструктурний проєкт «Північний потік – 2» на стадії сертифікації. Путін вважає, що зараз Захід слабкий та вразливий. Він може бути впевненим, що зараз час змінити баланс сил на свою користь. Я вважаю, що ми маємо довести, що він помиляється. Ми маємо стримувати Росію та демотивувати її щодо подальшої агресії», – сказав міністр.

Кулеба нагадав, що Україна запропонувала партнерам пакет заходів, який складається з трьох основних пунктів: політичне стримання, яке включає чіткі заклики до РФ, що така агресія матиме наслідки; економічне стримання – почати дискусії щодо санкцій, які можуть бути застосовані у разі агресії; безпекове стримання – поглиблення співпраці з Україною в оборонній сфері.

Раніше Кулеба казав, що Україна не шукає війни.

Також він назвав три елементи захисту від російської агресії.

Нагадаємо, оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова розгорнутися в Україні на тлі побоювання російського вторгнення.

Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

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