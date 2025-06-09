У Лос-Анджелесі сотні людей вийшли на вулиці: поліція застосувала сльозогінний газ

Протестувальники скандували через мегафони: «Ми вас не боїмося», – у відповідь на силові дії поліції та Нацгварідії.

У неділю, 8 червня, сотні протестувальників зібралися біля слідчого ізолятора Metropolitan у центрі Лос-Анджелеса, щоб виступити проти масштабних поліцейських рейдів, які останніми днями проводяться по всьому місту. Акція переросла у протистояння з правоохоронцями та військовими, що завершилося численними сутичками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Видання пише, що офіцери поліції Лос-Анджелеса застосовували сльозогінний газ і гумові кулі, намагаючись розігнати натовп. Протестувальники скандували через мегафони: «Ми вас не боїмося», – у відповідь на силові дії. Всередині ізолятора було чути, як затримані стукають по металевих гратках у вікнах, висловлюючи підтримку демонстрантам.

Участь у придушенні протестів також беруть підрозділи Національної гвардії США. Якщо раніше вони обмежувалися присутністю, то нині виходять на вулиці з кийками та щитами, діючи нарівні з поліцією.

Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом різко розкритикував присутність Національної гвардії у Лос-Анджелесі, заявивши, що направив адміністрації Дональда Трампа офіційний запит на скасування «незаконного» розгортання федеральних сил. На його думку, це серйозне порушення суверенітету штату. «У нас не було проблем, поки не втрутився Трамп», – заявив губернатор у соцмережі X, закликавши повернути контроль над військовими силами Каліфорнії місцевій владі.

CNN також пітверджує, що на вулицях міста зафіксовані випадки застосування шумових гранат, побиття протестувальників кийками та фізичне витіснення натовпу. Демонстранти тримали плакати з написами на кшталт «ICE – геть із наших громад».

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Протести у Лос Анджелесі фото: The Guardian

У свою чергу заступник директора ФБР Ден Бонджино попередив, що силові структури почали перевірку всіх можливих випадків нападів на федеральних офіцерів. «Якщо ви сьогодні ввечері обираєте насильство – це звернення до вас», – написав він у X. За його словами, ФБР застосує всі доступні слідчі та технологічні інструменти, аби виявити винних і «переслідувати їх ще довго після відновлення порядку».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Лос-Анджелес «захоплений і окупований» нелегальними мігрантами та злочинцями, а також звинуватив «агресивні, мятежні натовпи» у нападах на федеральних агентів. Про це він написав на своїй платформі Truth Social, передає «Главком».

«Колись величний американський Лос-Анджелес був захоплений і окупований нелегальними іммігрантами та злочинцями. Тепер агресивні натовпи бунтівників штурмують наших федеральних агентів, намагаючись зупинити наші операції з депортації», – йдеться у заяві президента.

Трамп наголосив, що ці «беззаконні заворушення лише зміцнюють нашу рішучість», і доручив міністру внутрішньої безпеки Крісті Ноєм, міністру оборони Піту Гегсету та генеральному прокурору Пем Бонді «у координації з усіма відповідними відомствами вжити всіх необхідних заходів для звільнення Лос-Анджелеса від вторгнення мігрантів та припинення цих заворушень».

Нагадаємо, місто Лос-Анджелес охоплено масовими заворушеннями, спровокованими імміграційними рейдами адміністрації Дональда Трампа. У суботу, 7 червня, сотні демонстрантів зіткнулися з федеральними агентами, що призвело до затримань та застосування сльозогінного газу та світлошумових гранат у районі Парамонт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Голова Прикордонної служби США Майкл Бенкс підтвердив арешти кількох осіб за напади на федеральних агентів. Міністр оборони США Піт Гегсет попередив про готовність мобілізувати підрозділи морської піхоти з бази Кемп-Пендлтон, які вже перебувають у стані бойової готовності, у разі подальшої ескалації насильства.

Адміністрація Дональда Трампа заявила про розгортання 2000 військовослужбовців Національної гвардії у відповідь на дводенні протести. Трамп підписав президентський меморандум про розгортання військ для «боротьби з беззаконням, якому дозволили поширитися», йдеться у заяві Білого дому. «Прикордонний цар» Трампа Том Гоман повідомив Fox News, що Національна гвардія буде розгорнута в Лос-Анджелесі вже в суботу.