ЗСУ пояснили важливість звільнення Андріївки

Наші воїни отримали контроль над залізною дорогою, яка є опорною лінією для подальшого наступу

Деокупація села Андріївка у Донецькій області дає українським захисникам змогу оточити Бахмут. Про це розповів заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін у Telegram.

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«У першу чергу Андріївка – це повний контроль над залізною дорогою, яка є опорною лінією для подальшого наступу. Тобто вона є необхідним плацдармом для просування далі, адже задача українських сил на цьому напрямку – оточення Бахмута, і без Андріївки досягти цього неможливо», – зазначив військовий.

За його словами, бої за Андріївку були дуже складними, окупанти постійно перекидали резерви.

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«Для них навіть думка про втрату Бахмута – це кошмар. Вони вбили тут таку кількість свого особового складу, що пояснити це логічно неможливо», – зауважив Жорін.

скриншот DeepStateMAP

Нагадаємо, що 15 вересня третя окрема штурмова бригада звільнила Андріївку на Донеччині. Унаслідок успішної операції 72 окрема мотострілецька бригада РФ була розбита вщент.

До слова, триває 570-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

На Мелітопольському напрямку в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.