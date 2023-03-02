Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Провал під Вугледаром розкрив серйозні проблеми армії РФ – ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Провал під Вугледаром розкрив серйозні проблеми армії РФ – ISW
фото з відкритих джерел

Окупанти під час безуспішних танкових атак кілька тижнів поспіль робили серйозні помилки і заводили танкові колони в українські засідки.

Розслідування колосальних втрат окупантів під час спроби наступу під Вугледаром розкрило низку проблем російськї армії, серед яких нездатність перебудовувати тактику ведення боїв та використовувати переваги місцевості. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, російські військові під час безуспішних танкових атак кілька тижнів поспіль робили серйозні помилки і заводили танкові колони в українські засідки.

ЗСУ повідомили, що російські війська втратили не менше 130 танків і бронетранспортерів під час тритижневого наступу, що змусило їх вдатися до лобових атак із використанням піхоти.

Українські захисники успішно заманювали ворожі танки в зони поразки, перш ніж знерухомити російські колони та направити їх на заміновані узбіччя доріг, а потім нищили техніку ствольною артилерією та установками HIMARS.

Російські підрозділи, дислоковані в районі Вугледару, насамперед 155-а бригада морської піхоти, в основному укомплектовані погано навченим мобілізованим персоналом, який раніше вже зазнав катастрофічних втрат у цьому районі в жовтні 2022 року. Ця тенденція вказує на небоєздатність збройних сил РФ.

Фахівці ISW підкреслюють, що посилення невдач російських військових на різних напрямках перешкоджатиме їхній здатності проводити ефективні наступальні операції.

Провал під Вугледаром розкрив серйозні проблеми армії РФ – ISW фото 1
інфографіка: ISW

Ключові висновки ISW

  • Кремль може використати поправку до Кримінального кодексу Росії, посилюючи покарання за «дискредитацію» війни в Україні, щоб сприяти подальшим заходам самоцензури серед критично налаштованої ультранаціоналістичної спільноти.
  • Розслідування The New York Times щодо катастрофічних втрат росіян під Вугледаром вказує на те, що російські військові все ще не в змозі швидко вирішити ендемічні проблеми, пов’язані з серйозними втратами особового складу та техніки.
  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент Китаю Сі Цзіньпін підписали пакет із 16 документів, які можуть сприяти ухиленню Росії від санкцій шляхом спрямування китайської допомоги Росії через Білорусь.
  • Офіційні особи США продовжують повідомляти, що українські сили належним чином використовують надану Заходом зброю в Україні.
  • Російська та окупаційна влада, можливо, намагається ще більше обмежити присутність Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій атомній електростанції, щоб змусити де-факто визнати російську власність на станції.
  • Politico повідомило, що президент Сербії Александар Вучич, схоже, переглядає тісні зв’язки Сербії з Росією під час війни в Україні, частково спричинені вербуванням групи «Вагнера» та підривною діяльністю в Сербії.
  • Російські війська зміцнюють позиції на міжнародному кордоні в Бєлгородській області.
  • Росіяни просунулися в межах Бахмута та продовжили наземні атаки навколо Бахмута та в районі міст Авдіївка-Донецьк.
  • Російські війська продовжували вести наступальні дії на рубежі Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
  • Окупанти продовжують оборону на півдні України.
  • Ворожа окупаційна влада продовжує боротися з адміністративним управлінням окупованих територій.
Теги: військові танки Вугледар росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що не так з критикою наших військових
Що не так з критикою наших військових
Вчора, 09:01
Питання матеріально-технічного забезпечення російської армії завжди кульгало, а зараз це проявилося ще більш яскраво
Росіяни використовують на Донбасі тактику Другої світової: радянська техніка і «гарматне м'ясо»
27 лютого, 13:48
Боррель призвал ЕС ускорить поставки оружия Украине
Боррель призвал ЕС ускорить поставки оружия Украине
19 лютого, 13:30

Події в Україні

Рятувальна операція в Запоріжжі: що відбувається на місці влучання ракети (фото)
Рятувальна операція в Запоріжжі: що відбувається на місці влучання ракети (фото)
Ракетна атака по Запоріжжю і нові подробиці катастрофи в Греції: головне за ніч
Ракетна атака по Запоріжжю і нові подробиці катастрофи в Греції: головне за ніч
Удар по Запоріжжю: з-під завалів дістали дев’ять людей, серед яких вагітна (фото)
Удар по Запоріжжю: з-під завалів дістали дев’ять людей, серед яких вагітна (фото)
ЗСУ відбили 170 атак противника на п’яти напрямках – Генштаб
ЗСУ відбили 170 атак противника на п’яти напрямках – Генштаб
Провал під Вугледаром розкрив серйозні проблеми армії РФ – ISW
Провал під Вугледаром розкрив серйозні проблеми армії РФ – ISW
Влучання ракети в будинок у Запоріжжі: є загиблі
Влучання ракети в будинок у Запоріжжі: є загиблі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Новий фейк російської пропаганди: окупанти «захопили» танк Leopard із польським екіпажем
38K
Україна виграла найбільшу танкову битву війни – NYT
35K
У Криму прогримів потужний вибух
16K
Пенсії із 1 березня зросли: у кого й на скільки
7553
Стало відомо, хто керував підлітками через телеграм-канал ПВК «Редан»
6768
Росія здійснює танкове харакірі

Новини

Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
Сьогодні, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
Вчора, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
28 лютого, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32

Прес-релізи

Для журналістів змінили правила акредитації ЗСУ – наказ №73
Для журналістів змінили правила акредитації ЗСУ – наказ №73
1 березня, 13:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту