Провал під Вугледаром розкрив серйозні проблеми армії РФ – ISW

Окупанти під час безуспішних танкових атак кілька тижнів поспіль робили серйозні помилки і заводили танкові колони в українські засідки.

Розслідування колосальних втрат окупантів під час спроби наступу під Вугледаром розкрило низку проблем російськї армії, серед яких нездатність перебудовувати тактику ведення боїв та використовувати переваги місцевості. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За даними аналітиків, російські військові під час безуспішних танкових атак кілька тижнів поспіль робили серйозні помилки і заводили танкові колони в українські засідки.

ЗСУ повідомили, що російські війська втратили не менше 130 танків і бронетранспортерів під час тритижневого наступу, що змусило їх вдатися до лобових атак із використанням піхоти.

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Українські захисники успішно заманювали ворожі танки в зони поразки, перш ніж знерухомити російські колони та направити їх на заміновані узбіччя доріг, а потім нищили техніку ствольною артилерією та установками HIMARS.

Російські підрозділи, дислоковані в районі Вугледару, насамперед 155-а бригада морської піхоти, в основному укомплектовані погано навченим мобілізованим персоналом, який раніше вже зазнав катастрофічних втрат у цьому районі в жовтні 2022 року. Ця тенденція вказує на небоєздатність збройних сил РФ.

Фахівці ISW підкреслюють, що посилення невдач російських військових на різних напрямках перешкоджатиме їхній здатності проводити ефективні наступальні операції.

інфографіка: ISW

Ключові висновки ISW

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