Провал під Вугледаром розкрив серйозні проблеми армії РФ – ISW
Окупанти під час безуспішних танкових атак кілька тижнів поспіль робили серйозні помилки і заводили танкові колони в українські засідки.
Розслідування колосальних втрат окупантів під час спроби наступу під Вугледаром розкрило низку проблем російськї армії, серед яких нездатність перебудовувати тактику ведення боїв та використовувати переваги місцевості. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
За даними аналітиків, російські військові під час безуспішних танкових атак кілька тижнів поспіль робили серйозні помилки і заводили танкові колони в українські засідки.
ЗСУ повідомили, що російські війська втратили не менше 130 танків і бронетранспортерів під час тритижневого наступу, що змусило їх вдатися до лобових атак із використанням піхоти.
Українські захисники успішно заманювали ворожі танки в зони поразки, перш ніж знерухомити російські колони та направити їх на заміновані узбіччя доріг, а потім нищили техніку ствольною артилерією та установками HIMARS.
Російські підрозділи, дислоковані в районі Вугледару, насамперед 155-а бригада морської піхоти, в основному укомплектовані погано навченим мобілізованим персоналом, який раніше вже зазнав катастрофічних втрат у цьому районі в жовтні 2022 року. Ця тенденція вказує на небоєздатність збройних сил РФ.
Фахівці ISW підкреслюють, що посилення невдач російських військових на різних напрямках перешкоджатиме їхній здатності проводити ефективні наступальні операції.
Ключові висновки ISW
- Кремль може використати поправку до Кримінального кодексу Росії, посилюючи покарання за «дискредитацію» війни в Україні, щоб сприяти подальшим заходам самоцензури серед критично налаштованої ультранаціоналістичної спільноти.
- Розслідування The New York Times щодо катастрофічних втрат росіян під Вугледаром вказує на те, що російські військові все ще не в змозі швидко вирішити ендемічні проблеми, пов’язані з серйозними втратами особового складу та техніки.
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент Китаю Сі Цзіньпін підписали пакет із 16 документів, які можуть сприяти ухиленню Росії від санкцій шляхом спрямування китайської допомоги Росії через Білорусь.
- Офіційні особи США продовжують повідомляти, що українські сили належним чином використовують надану Заходом зброю в Україні.
- Російська та окупаційна влада, можливо, намагається ще більше обмежити присутність Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій атомній електростанції, щоб змусити де-факто визнати російську власність на станції.
- Politico повідомило, що президент Сербії Александар Вучич, схоже, переглядає тісні зв’язки Сербії з Росією під час війни в Україні, частково спричинені вербуванням групи «Вагнера» та підривною діяльністю в Сербії.
- Російські війська зміцнюють позиції на міжнародному кордоні в Бєлгородській області.
- Росіяни просунулися в межах Бахмута та продовжили наземні атаки навколо Бахмута та в районі міст Авдіївка-Донецьк.
- Російські війська продовжували вести наступальні дії на рубежі Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
- Окупанти продовжують оборону на півдні України.
- Ворожа окупаційна влада продовжує боротися з адміністративним управлінням окупованих територій.
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