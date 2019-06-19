Птахоферму під Львовом евакуйовували через загрозу вибуху



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За результатами обстеження приміщень та прилеглої території вибухового пристрою не виявлено

Невідомий повідомив про замінування птахоферми у селі Мацошин Жовківського району близько 11.45

На Львівщині з птахоферми через повідомлення про замінування евакуйовували 55 людей. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Зазначається, що інцидент стався напередодні зранку, близько 11:45.

«Невідомий повідомив про замінування птахоферми у селі Мацошин Жовківського району. На території птахоферми працювали підрозділи цивільного захисту міста Львова та області. Роботи завершено о 14:15», - йдеться у повідомленні.

За результатами обстеження приміщень та прилеглої території вибухового пристрою не виявлено.

Проводяться заходи зі встановлення особи, яка надала неправдиве повідомлення.

Нагадаємо, «мінер» люксового готелю у Львові вимагав за добу вивести війська з Донбасу.