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Військово-морські сили пояснили, як знищення Кримського мосту вплине на хід війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Військово-морські сили пояснили, як знищення Кримського мосту вплине на хід війни
Плетенчук наголошує, Кримський міст майже не використовується окупантами для військової логістики
фото з відкритих джерел

За словами речника Військово-морських сил ЗСУ, Кримський міст уже не має такого тактично-стратегічного значення

Знищення Кримського мосту не мало б того ефекту в порівнянні з початком повномасштабного вторгнення. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в інтерв'ю «РБК-Україна».

За словами Плетенчука, Кримський міст на цей час майже не використовується для військової логістики.

«Менше чверті загального навантаження несе цей міст. Решта йде по поромній переправі, по якій нещодавно був завдано удару. Тому цей міст уже такого тактично-стратегічного значення не має після тих пошкоджень, які він отримав внаслідок спільної операції Служба безпеки і ВМС з атакою дронів», – каже він.

Нагадаємо, у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі.

Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі
Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі
фото: російські ЗМІ
Україна атакувала Керченську поромну переправу
Україна атакувала Керченську поромну переправу
фото: російські ЗМІ

Росіяни активно використовували переправу для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Також у Генштабі розповіли, що об'єкт прикривали «сучасні» російські засоби ППО – «Панцир», «Тор», «Тріумф». Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали «новітній» протиповітряний щит загарбників.

Як повідомлялося, російські окупанти намагаються захистити Кримський міст і стягнули до нього вісім барж.

Раніше стало відомо, що Росія наразі не використовує у повному обсязі для своєї військової логістики Кримський міст, адже боїться, що конструкція може не витримати через пошкодження.

До слова, Україна за 27 місяців ударів по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів. Це близько третини від усього флоту.

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Теги: Кримський міст війна Крим окупанти

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