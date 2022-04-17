Путін помре у муках, а на Росію чекають голодні бунти: мольфар передбачив долю окупантів

Путіну кінець кажуть мольфари, але не уточнюють, коли

Для Росії наслідки війни з Україною будуть колосальними

Путін помре від тяжкої хвороби найближчим часом, а його країну чекає розпад. Росія може зовсім зникнути із карти світу. Про це заявив наймолодший карпатський мольфар України Орест Стафійчук у програмі «Зірковий шлях».

За його словами, для Росії наслідки війни з Україною будуть колосальними.

«Якщо агресія з боку Російської Федерації продовжиться – на неї чекає крах, криза, голодні бунти, а це може призвести до того, що країна розділиться і територіально переїде в інші держави. Тобто, Росії може взагалі не бути на світовій карті», – зазначив він.

Стафійчук наголосив, що «пророцтву» про приєднання до Росії таких країн, як Україна, Білорусь, Литва, Латвія та Естонія не судилося збутися. На очільника Кремля чекає смерть протягом двох років. Швидше за все, він помре від онкології.

Крах Росії, особисті неприємності і навіть смерть. Усе це карпатські мольфари раніше пророкували президенту сусідньої держави у випадку нападу на Україну.

Також карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські розповіла – у президента Росії Володимира Путіна давно виявили серйозне онкологічне захворювання, але його «заряджають» люди, які мають магічні здібності.

Також радянський розвідник, майор КДБ, однокурсник Путіна Юрій Швець розповів, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, хворіє на рак. Зараз він підтримує здоров'я за допомогою терапії.

Нагадаємо, Швець також розповів, що президент Росії Володимир Путін боїться свого найближчого оточення, у якого в розпорядженні є і «Новачок», й інші речі. Тому він дуже часто з собою на публічні заходи та зустрічі носить закриту чашку.

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