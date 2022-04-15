Путін жене Швецію та Фінляндію в НАТО: що пише світова преса про війну в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував реакцію Ізраїлю на російське вторгнення

Світова преса активно висвітлює війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет були 14 квітня, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський. Своїми спостереженнями він поділився на сторінці у Facebook.

Газети Британії та Шотландії

«The Times» повідомляє, що Фінляндія та Швеція, схоже, готові подати заявку на вступ до НАТО, оскільки війна в Україні «підштовхнула громадськість до підтримки» членства.

Фінляндія вирішить, чи хоче вона вступити до НАТО протягом кількох тижнів, повідомляє «Financial Times», а Швеція, можливо, планує подати заявку в червні. Газета повідомляє, що офіційні особи НАТО дали зрозуміти, що обидві країни будуть вітатись в альянсі, але додає, що Москва попередила, що цей крок змусить її «збалансувати ситуацію».

«Edinburg Evening News» повідомляє, що сироти, які були змушені покинути Україну, переїхали до своїх нових будинків в Единбурзі. У документі йдеться, що діти жили в групових будинках із братами та сестрами та опікунами в Україні та мають аналогічні умови проживання в Единбурзі.

Інші видання Європи

Газета «Kurier». «Війна в Україні кидає політику Німеччини у жорстоке обертання. Будь то постачання зброї чи політика відвідування: чіткого курсу ми не бачимо».

У міжнародній дипломатії відмова від запрошення федерального президента рівносильна гучному ляпасу. Хвилі, викликані неприйняттям Франка Вальтера Штайнмайєра з Києва у Берліні, відповідно жорстокі. Проте провідна держава Європи не може домовитись про чіткий курс у війні в Україні. Тому що поки федерального президента розвантажують, канцлер Шольц продовжує вагатися, чи варто вирушати в дорогу. Є також нескінченна суперечка щодо постачання зброї.

У той час як по іншому налаштовані «Зелені» голосно закликають до якнайшвидших постачань важких озброєнь на Україну та користуються підтримкою ВДП, СДПН налаштована скептично. Як і Австрія, вона сильно залежить від природного газу з Росії і вже кілька тижнів призупиняє дію санкцій, особливо в енергетичному секторі, на велике незадоволення України та інших країн ЄС.

Нідерланди. Видання «AD»: «Путін жене Швецію та Фінляндію в НАТО»

Швеція та Фінляндія серйозно розглядають можливість вступу до НАТО. Російське вторгнення в Україну може спонукати країни відмовитись від свого історичного нейтралітету.

Швеція зберігає нейтралітет вже понад 200 років, але після нападу Росії на Україну дедалі більше людей висловлюються на користь її приєднання до блоку.

Учора Фінляндія розпочала парламентські дебати щодо можливого членства в НАТО. Якщо обидві країни офіційно подадуть заявку на членство, вони можуть стати членами протягом року. Це означало б, що на напад Росії на їхню територію відповість НАТО.

За словами прем'єр-міністра Санни Марін, Фінляндія розірве цей вузол «протягом кількох тижнів, а не місяців», заявила Марін учора на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон у Стокгольмі. З моменту початку нападу Росії на Україну, за опитуваннями громадської думки, підтримка вступу Фінляндії до ЄС подвоїлася. Андерссон заявив учора, що у Швеції також будуть політичні дебати щодо «додаткової цінності» членства в НАТО.

За словами експерта з питань оборони Ко Колейна, це історичний поворот, викликаний побоюваннями, що Росія хоче проводити більше спеціальних військових операцій після України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що країнам не варто побоюватися, що між заявкою та фактичним приєднанням вони залишаться на самоті і можуть стати здобиччю незадоволеної Росії. «Ми знайдемо способи розвіяти ці побоювання», – запевнив раніше глава НАТО.

Литва. Газета: «Klaipeda»: «Демократія не може бути прикута до ліжка».

Коли російська армія вторглася в Україну, єврейський дисидент, художник, письменник, режисер і журналіст Аркадій Винокурас не лише почав щопонеділка проводити мітинги на підтримку боротьби України за свободу, а й організував дискусії з національними громадами про агресію великого сусіда. . Журналіст не приховує, що в Литві багато людей, які постраждали від пропаганди.

Ірландія, газета «Irish Examiner»: «Міністр Ковені у Києві побачить наслідки вторгнення».

Міністр закордонних справ Саймон Ковені перебуває сьогодні у Києві, щоб зустрітися з українським урядом та оцінити руйнівні наслідки російського вторгнення.

Це перший візит міністерства закордонних справ із Ради Безпеки ООН, і зустрічі відбуватимуться у безпечних місцях. Пан Ковені відвідає райони, які безпосередньо постраждали від російського вторгнення.

Обговорення з українським урядом будуть зосереджені на тому, як Ірландія може надати Україні подальшу політичну підтримку, допомогу в галузі безпеки та гуманітарну підтримку, допомогти їй подати заявку на набуття статусу кандидата в члени ЄС та запровадити додаткові санкції ЄС щодо Росії. Будуть також дискусії про те, як Захід може притягти Росію до відповідальності за її вторгнення.

Пан Ковені повинен відзвітувати перед Радою Безпеки ООН, де Ірландія посідає місце, після візиту.

«Наразі Ірландія вже надала 20 млн євро у вигляді гуманітарної допомоги та 33 млн євро у вигляді нелетальної допомоги українським військовим через Європейський фонд миру. Ірландія була в авангарді запровадження надійного режиму санкцій ЄС та підтримки міжнародних механізмів для притягнення Росії до відповідальності за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, включаючи передачу ситуації в Україні до Міжнародного кримінального суду», – сказав Ковені. .

Сили оборони Ірландії доправили делегацію до Польщі, де польські військові допомогли з транзитом. Український спецназ узяв на себе транспорт та безпеку на території України. Його супроводжують посол Ірландії в Україні Тереза Хілі, а також політичний радник та група оперативного реагування Гарда.

Ізраіль. «Haaretz». «Український FM: Посередництво не замінить допомоги».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував реакцію Ізраїлю на російське вторгнення в його країну, заявивши, що посередницькі зусилля не можуть замінити допомогу. Він також розкритикував політику Ізраїлю щодо українських біженців.

Туреччина. «Daily sabah»: «План евакуації з Маріуполя, у зв'язку із посиленням бойових дій, готовий».

Міністр оборони Хулусі Акар заявив, що Анкара перебуває в контакті з воюючими сторонами та завершила підготовку до евакуації мирних жителів Маріуполя, де на тлі російського наступу ситуація продовжує погіршуватися.

«Ми перебуваємо у постійному контакті з міністерствами оборони Росії та України. Як Туреччина ми зробили і продовжуємо робити все необхідне для безпечного проведення евакуації. У зв'язку з цим ми очікуємо на позитивні результати найближчими днями», – сказав Акар журналістам за підсумками засідання Кабінету міністрів у столиці Анкарі.

Сказавши, що гуманітарна ситуація у місті погіршилася, Акар зауважив: «Ми провели всі види підготовки для евакуації всіх мирних жителів, зокрема турків». «Ситуація двояка, частина міста перебуває під контролем Росії, частина – під контролем України. У результаті ми прагнемо досягти того, що має бути зроблено з гуманітарного погляду».

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що Туреччина запропонувала план допомоги з евакуації жителів Маріуполя. Раніше Туреччина заявляла, що готова надати кораблі, аби забрати людей і поранених із міста, що роздерте війною.

Туреччина була однією з країн, які очолювали зусилля з пошуку дипломатичного рішення російського вторгнення, що триває в Україну, від якого постраждали мільйони мирних жителів. Туреччина заявляє, що може сприяти мирним переговорам між Україною та Росією, але каже, що насамперед необхідні припинення вогню та гуманітарні коридори.

У рамках своїх зусиль щодо встановлення миру Туреччина минулого місяця приймала в Анталії міністрів закордонних справ Росії та України. Міністри закордонних справ Росії Сергій Лавров та Дмитро Кулеба з України зустрілися у турецькому курортному місті Анталья для переговорів, на яких також був присутній міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу. Переговори багато в чому були безрезультатними, але те, що вони відбулися, в Анкарі вважають успішним.

Зберігаючи нейтральну та виважену позицію, Туреччина продовжує дипломатичні зусилля щодо деескалації українського конфлікту, закликаючи усі сторони виявляти стриманість. Хоча Анкара виступала проти міжнародних санкцій, спрямованих на ізоляцію Москви, вона також закрила свої протоки, щоб запобігти проходу через них деяких російських суден.

Нагадаємо, один із найвпливовіших медіаконцернів Німеччини Axel Springer SE оголосив про початок співпраці із колишньою телепропагандисткою російського «Першого каналу» Марією Овсянніковою.