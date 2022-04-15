12-річний хлопчик із Маріуполя зіграв за «Шахтар» і забив переможний гол (відео)

Дмитро Кеда вийшов на заміну під час у благодійного матчу між «Шахтарем» та «Лехією»

Український клуб дав зіграти підлітку, який пережив бомбардування

Напередодні під час благодійного матчу між «Шахтарем » та польською «Лехією» у складі донецької команди на поле вийшов 12-річний Дмитро Кеда. Юний вболівальник «Шахтаря» вийшов на поле на останніх секундах поєдинку і при рахунку 2:2 забив вирішальний гол.

Гравці команд розступилися перед ним, а він увійшов до карного майданчика та відправив круглого у сітку.

???? 12-річний хлопчик з Маріуполя зіграв за «Шахтар» і забив гол



Дмитро Кеда вийшов на заміну наприкінці благодійного матчу з «Лехією».#Shakhtar #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/Yr8S3euKIG — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 14, 2022

Дмитро народився в Харцизьку Донецької області та перші дев’ять років прожив там. Від 2014 року місто є окупованим. Батьки хлопця втратили роботу і 2018 року вирішили переїхати до Маріуполя.

Дмитро з батьками уболівають за «Шахтар», були у фанклубі й відвідували матчі на «Донбас Арені», коли він був іще зовсім малим. Хлопець часто грав у футбол у дворі, а з друзями й батьками відвідував матчі місцевого клубу «Маріуполь».

24 лютого 2022 року вся родина Дмитра перебувала в Маріуполі. Вони мешкали в Східному районі міста, а коли почалися сильні бомбардування, переїхали до Приморського району до друзів. Проте там теж за кілька днів снаряди прилетіли в дах будинку, у двір. У місті зникли газ, світло, опалення, не було води.

Родина, покинувши всі речі, вирішила сховатись у підвалі Маріупольського драмтеатру, щоб там перечекати бомбардування. Від 6 до 15 березня сім’я ховалась там, а напередодні бомбардування драмтеатру, 16 березня, їй вдалося виїхати з міста й дістатися Польщі, де родині допомогли знайти житло і все необхідне.

Дмитро досі боїться гучних звуків.

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