«Вагнерівці» запросили 87-річну пенсіонерку вступити до своїх лав

87-річна жінка пройшла через період німецької окупації в українському місті Рубіжне

У Томській області 87-річна пенсіонерка отримала лист від ПВК «Вагнера» із запрошенням вступити в ряди найманців приватної компанії. Про це повідомляє російське видання Arbat.media.

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За словами доньки Тетяни Рєпіної, її 87-річна мати пройшла через період німецької окупації в українському місті Рубіжне. Нещодавно вона отримала запечатаний конверт без імені на День Перемоги, і припустила, що це вітання з нагоди свята.

«Іноді й справді приходять привітання до свят, наприклад, від компанії-управителя. Розкрила мама конверт. Прочитала, заплакала гірко і спитала: «За що з нами так, дочко?!»», – каже Тетяна.

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У конверті виявилося запрошення вступити до лав ПВК «Вагнера».

Медіа пише, що лист помилково потрапив не до того адресата.

Нагадаємо, українські сили прорвали деякі російські рубежі під час локалізованих контратак поблизу Бахмута. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

11 травня Пригожин заявив, що контрнаступ ЗСУ уже почався, а українські військові проривають фланги «вагнерівців» на Бахмутському напрямку.