П'яний львівський курсант під час прогулянки не помітив, як опинився в Польщі

20-річний студент разом із другом сходили у Польщу і повернулись назад в Україну

Чоловік у суді заявив, що не пам'ятає, як перетнув кордон

Курсант Національної академії сухопутних військ пішов гуляти в ліс і потрапив в Польщу. На момент інциденту 20-річний хлопець був п'яний. Про це повідомляє Zaxid.net

Відзначається, що інцидент стався 7 січня біля села Лопушанка Самбірського району. Українським прикордонникам повідомили, що п'ятеро людей незаконно перейшли кордон з України до Польщі. При цьому трьох порушників затримали польські прикордонники. Порушниками виявилися громадяни Туреччини.

При цьому ще двом чоловікам вдалося втекти в Україну. У зв'язку з цим українські прикордонники з собаками вирушили на пошуки. Двох чоловіків затримали на околиці села Лопушанка, вони були без документів.

Водночас один із чоловіків був у військовій формі та берцях. Ним виявився колишній прикордонник, 25-річний Мар'ян Павлюх. Другим порушником виявився курсант третього курсу Національної академії сухопутних військ Львова Василь Макар.

У суді Макар розповів, що 6 січня разом із Павлюхом всю ніч пили, а до ранку вирішили прогулятися лісом. За його словами, він був настільки п'яний, що не пам'ятає, де саме вони гуляли та чи переходили кордон, а пам'ятає лише, як їх затримали прикордонники біля церкви в селі Лопушанка, «при цьому спустили собак».

Офіцерка пресслужби Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська заявив, що слідство ще має встановити, чи були двоє українців організаторами переправлення іноземців до Польщі.

За рішенням судді Оксани Кшик, Макара визнали винним у незаконному перетині кордону та оштрафували на 8500 гривень. Крім того, такий же штраф доведеться заплатити Павлюху та трьом громадянам Туреччини.

Читайте також: