Контрабандисти у Чернівецькій області планували переміщувати літаком товари через кордон

За 35 км від держрубежу з Молдовою знайшли літак контрабандистів та причетних до оборудки осіб

Прикордонники виявили списаний літак Ан-2 та «бізнесменів», які хотіли возити підакциз до сусідів

16 січня оперативники Чернівецького загону виявили трьох громадян України та одного громадянина Молдови. Використовуючи списаний та практично не придатний для польотів літак АН-2, вони готувалися до контрабанди підакцизних товарів через держкордон. Про це інформує портал МВС.

Запобігти злочину вдалось завдяки своєчасній інформації небайдужих громадян, які повідомили про появу літака неподалік від україно-молдовського державного кордону.

Окрім самого літака, на місці події виявили допоміжне обладнання та матеріали: засоби GPS-навігації, бочки з паливно-мастильними матеріалами, ліхтарі для освітлення імпровізованої злітної смуги вночі.

Працівники Нацполіції провели першочергові слідчі заходи.

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