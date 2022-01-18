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    Події в Україні

    Контрабандисти у Чернівецькій області планували переміщувати літаком товари через кордон

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    За 35 км від держрубежу з Молдовою знайшли літак контрабандистів та причетних до оборудки осіб - Контрабандисти у Чернівецькій області планували переміщувати літаком товари через кордон

    За 35 км від держрубежу з Молдовою знайшли літак контрабандистів та причетних до оборудки осіб

    фото: ДПСУ

    Прикордонники виявили списаний літак Ан-2 та «бізнесменів», які хотіли возити підакциз до сусідів

    16 січня оперативники Чернівецького загону виявили трьох громадян України та одного громадянина Молдови. Використовуючи списаний та практично не придатний для польотів літак АН-2, вони готувалися до контрабанди підакцизних товарів через держкордон. Про це інформує портал МВС.

    Запобігти злочину вдалось завдяки своєчасній інформації небайдужих громадян, які повідомили про появу літака неподалік від україно-молдовського державного кордону.

    Окрім самого літака, на місці події виявили допоміжне обладнання та матеріали: засоби GPS-навігації, бочки з паливно-мастильними матеріалами, ліхтарі для освітлення імпровізованої злітної смуги вночі.

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    За 35 км від держрубежу з Молдовою знайшли літак контрабандистів та причетних до оборудки осіб. фото: ДПСУ
    За 35 км від держрубежу з Молдовою знайшли літак контрабандистів та причетних до оборудки осіб. фото: ДПСУ

    Працівники Нацполіції провели першочергові слідчі заходи.

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    Теги: прикордонники МВС літак кордон
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    Контрабандисти у Чернівецькій області планували переміщувати літаком товари через кордон