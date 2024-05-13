Євробачення-2023, яке проходило у Великій Британії від імені України, отримало премію BAFTA

Українська співачка Юлія Саніна та британська акторка Ганна Ваддінґем, які були ведучими Євробачення-2023, отримували на сцені нагороду

Трансляція Євробачення-2023 отримала дві нагороди BAFTA Television Craft Awards за режисуру та команду в галузі розваг

Пряма трансляція Євробачення-2023, яка пройшла в Ліверпулі від імені України, перемогла в номінації «Найкраще висвітлення подій наживо» на BAFTA TV Awards. Про це йдеться на сайті премії.

Церемонія відбулася 12 травня у Королівському фестивальному залі в Лондоні.

Премію за висвітлення Євробачення-2023 здобула виробнича група BBC Studios / BBC One. Нагороду за участь у шоу отримала Ганна Ваддінгем, одна з ведучих. Разом з командою ВВС на сцену також піднялася співведуча, українська співачка Юлія Саніна.

«Мої вітання усім, хто створював «Євробачення 2023»! Минув рік, а ми продовжуємо з теплом згадувати, як дві країни і дві культури створили історію на сцені у Ліверпулі разом. І ця нагорода – красивий фінальний акорд», – написала Саніна.

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У номінації також змагалися концерт до коронації Чарльза та Королівський фестиваль пам’яті Британського легіону, що відбувається щороку. Трансляція Євробачення-2023 також отримала дві нагороди BAFTA Television Craft Awards за режисуру та команду в галузі розваг.

Нагадаємо, що на пісенному конкурсі Євробаченні 2024 у Мальме перемогла Швейцарія. Друге місце посіла Хорватія. І в трійку лідерів увійшла Україна. За голосуванням національних журі Україна набрала 146 балів і посіла 5 місце. Від глядачів Україна отримала 307 балів. У результаті представниці України Alyona Alyona та Jerry Heil – Teresa & Maria посіли третє місце, набравши загалом 453 бали.

Відомо, що українська делегація на пісенному конкурсі Євробачення-2024 за участі співачок Alyona Alyona та Jerry Heil вбралися у футболки з написами на підтримку українських військовополонених, зокрема захисників Маріуполя.