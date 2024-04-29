Головна Світ Політика
search button user button menu button

Казахстан спростував інформацію про продаж списаних літаків для ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Казахстан спростував інформацію про продаж списаних літаків для ЗСУ
Списані літаки вивозитимуться з Казахстану «тільки у вигляді брухту кольорових металів»
фото з відкритих джерел

«Казспецекспорт» запевнив, що іноземні компанії до торгів не допускалися

Казахстанське державне підприємство «Казспецекспорт», яке займається імпортом та експортом озброєння і військової техніки, заперечило інформацію про продаж списаних військових літаків для потреб Збройних сил України.

У заяві підприємства, поширеній 28 квітня, зазначається, що торги з реалізації авіаційної техніки з умовою обов’язкової ліквідації провели «у суворій відповідності до вимог чинного законодавства» серед юридичних осіб Казахстану, які мають відповідні ліцензії.

«Іноземні компанії до торгів не допускалися», – запевнили у «Казспецекспорті».

Також зазначається, що відповідно до договорів, всі літаки, вузли і агрегати до них будуть утилізовані «на території балансоутримувачів методами, що виключають відновлення до початкового стану». Вони вивозитимуться «тільки у вигляді брухту кольорових металів».

Сайт Stopfake.kz повідомив 28 квітня про поширення в соцмережах інформації про те, що особа, яка побажала залишитися невідомою, нібито купила в Казахстані списані військові літаки, щоб передати їх ЗСУ на запчастини. У тому ж повідомленні згадувалося, що у жовтні 2023 року Казахстан виставив на торги 117 списаних радянських винищувачів і бомбардувальників. Проєкт Stopfake.kz заявив, що чутки про продаж списаних військових літаків Казахстаном для ЗСУ є фейком.

Нагадаємо, сьогодні, 28 квітня, видання Kyiv Post повідомило, що Сполучені Штати придбали у Казахстану щонайменше 81 старий літак радянського зразка. Ймовірно, США розмірковують про можливість їх потенційного використання в Україні.

Зазначається, що протягом кількох років Казахстан поступово замінював свій застарілий парк бойових літаків радянського виробництва сучасними версіями, такими як російські багатоцільові літаки Су-30СМ.

Країна продала на аукціоні 117 винищувачів і бомбардувальників радянських часів, зокрема перехоплювачі МіГ-31, винищувачі-бомбардувальники МіГ-27, винищувачі МіГ-29 і бомбардувальники Су-24 1970-х і 1980-х років. Оголошена вартість продажу склала один мільярд казахстанських тенге, або $2,26 млн.

Читайте також: Казахстан проводить дерусифікацію. У фанатів Путіна сталася істерика

У пропозиції про продаж зазначалося, що літаки були в непридатному стані, їх модернізація вважалася економічно недоцільною, а їх використання як джерела запасних частин обмежене.

«Мотив покупки США залишається нерозкритим. Але йдеться про можливість їх потенційного використання в Україні, де подібні літаки перебувають на озброєнні. Продаж здійснювався через офшори», – пише видання.

Аналітики припускають, що, зважаючи на те, що Україна продовжує покладатися на зброю радянської епохи, літак міг би служити джерелом запасних частин або бути стратегічно розгорнутим як приманка на аеродромах.

Теги: Казахстан літак військові Україна озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У більшості регіонів лунали сирени повітряної тривоги
Масштабна повітряна тривога тривала 20 хвилин
30 березня, 11:40
Вночі проти 4 квітня Росія атакувала Харків безпілотниками
Атака на Харків: влада показала наслідки (відео, фото)
4 квiтня, 05:11
У Харкові прогримів вибух
У Харкові прогримів вибух
7 квiтня, 00:43
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра
Окупанти сконцентрували зусилля на двох напрямках – Генштаб
7 квiтня, 19:50
Майкі Шеріл: «Трамп не поїде в Україну, тому що Путін цього не хоче»
Помічниця Байдена пояснила, чому насправді Трамп відмовляється їхати в Україну
13 квiтня, 15:33
Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс прокоментував підтримку Грецією України
Греція заявила, що не готова давати Україні F-16
15 квiтня, 23:01
Марджорі Тейлор Грін погрожує Майку Джонсону звільненням
Соратниця Трампа закликає спікера Джонсона піти у відставку
22 квiтня, 05:06
45-річний Микола Коробенков добровільно пішов до лав ЗСУ
Залишилися діти й вагітна дружина. Згадаймо Миколу Коробенкова з Криму
27 квiтня, 09:00
Трамп побачив, що ця опозиція щодо допомоги Україні насправді не популярна в Сполучених Штатах
Чи залишиться Україна без допомоги у разі перемоги Трампа: МЗС Польщі дало неочікувану відповідь
Вчора, 17:31

Політика

Яку нову загрозу для країн Балтії несе РФ – Financial Times попередила про небезпеку
Яку нову загрозу для країн Балтії несе РФ – Financial Times попередила про небезпеку
Казахстан спростував інформацію про продаж списаних літаків для ЗСУ
Казахстан спростував інформацію про продаж списаних літаків для ЗСУ
Суд у Гаазі може видати ордер на арешт Нетаньягу
Суд у Гаазі може видати ордер на арешт Нетаньягу
Протести у Грузії: правоохоронці затримали колишнього міністра Петріашвілі (відео)
Протести у Грузії: правоохоронці затримали колишнього міністра Петріашвілі (відео)
У Єгипті відбудуться нові перемовини між Ізраїлем та ХАМАСом
У Єгипті відбудуться нові перемовини між Ізраїлем та ХАМАСом
«Все для захисту ЄС»: Макрон хоче розпочати дискусію використання ядерної зброї
«Все для захисту ЄС»: Макрон хоче розпочати дискусію використання ядерної зброї

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Помер скандальний історик Толочко
17K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
15K
Боєць «Азова» відповів, коли закінчиться війна в Україні
11K
США придбали 81 радянський бойовий літак у Казахстану
5689
Росія вигадала новий спосіб захисту від українських дронів – Forbes
3511
Україна частково відступає від конвенції ЄС про захист прав та свобод людини

Новини

Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
Сьогодні, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
Сьогодні, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
Вчора, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
Вчора, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
Вчора, 05:27

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua