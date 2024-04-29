Казахстан спростував інформацію про продаж списаних літаків для ЗСУ

«Казспецекспорт» запевнив, що іноземні компанії до торгів не допускалися

Казахстанське державне підприємство «Казспецекспорт», яке займається імпортом та експортом озброєння і військової техніки, заперечило інформацію про продаж списаних військових літаків для потреб Збройних сил України.

У заяві підприємства, поширеній 28 квітня, зазначається, що торги з реалізації авіаційної техніки з умовою обов’язкової ліквідації провели «у суворій відповідності до вимог чинного законодавства» серед юридичних осіб Казахстану, які мають відповідні ліцензії.

«Іноземні компанії до торгів не допускалися», – запевнили у «Казспецекспорті».

Також зазначається, що відповідно до договорів, всі літаки, вузли і агрегати до них будуть утилізовані «на території балансоутримувачів методами, що виключають відновлення до початкового стану». Вони вивозитимуться «тільки у вигляді брухту кольорових металів».

Сайт Stopfake.kz повідомив 28 квітня про поширення в соцмережах інформації про те, що особа, яка побажала залишитися невідомою, нібито купила в Казахстані списані військові літаки, щоб передати їх ЗСУ на запчастини. У тому ж повідомленні згадувалося, що у жовтні 2023 року Казахстан виставив на торги 117 списаних радянських винищувачів і бомбардувальників. Проєкт Stopfake.kz заявив, що чутки про продаж списаних військових літаків Казахстаном для ЗСУ є фейком.

Нагадаємо, сьогодні, 28 квітня, видання Kyiv Post повідомило, що Сполучені Штати придбали у Казахстану щонайменше 81 старий літак радянського зразка. Ймовірно, США розмірковують про можливість їх потенційного використання в Україні.

Зазначається, що протягом кількох років Казахстан поступово замінював свій застарілий парк бойових літаків радянського виробництва сучасними версіями, такими як російські багатоцільові літаки Су-30СМ.

Країна продала на аукціоні 117 винищувачів і бомбардувальників радянських часів, зокрема перехоплювачі МіГ-31, винищувачі-бомбардувальники МіГ-27, винищувачі МіГ-29 і бомбардувальники Су-24 1970-х і 1980-х років. Оголошена вартість продажу склала один мільярд казахстанських тенге, або $2,26 млн.

У пропозиції про продаж зазначалося, що літаки були в непридатному стані, їх модернізація вважалася економічно недоцільною, а їх використання як джерела запасних частин обмежене.

«Мотив покупки США залишається нерозкритим. Але йдеться про можливість їх потенційного використання в Україні, де подібні літаки перебувають на озброєнні. Продаж здійснювався через офшори», – пише видання.

Аналітики припускають, що, зважаючи на те, що Україна продовжує покладатися на зброю радянської епохи, літак міг би служити джерелом запасних частин або бути стратегічно розгорнутим як приманка на аеродромах.