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Білий дім готовий розглянути ініціативу спікера Джонсона щодо допомоги Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Білий дім готовий розглянути ініціативу спікера Джонсона щодо допомоги Україні
Адміністрація Байдена досі не підтримує окремий законопроєкт про допомогу лише Ізраїлю
фото з відкритих джерел

Позиція адміністрації щодо ініціативи Джонсона потребує ретельного вивчення, однак вона справді може допомогти надати необхідну допомогу Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена висловила готовність розглянути окремі законопроєкти про фінансування для союзників, зокрема України, які підготував спікер Палати представників Майк Джонсон. Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє «Голос Америки».

Кірбі нагадав, що адміністрація Байдена не підтримує окремий законопроєкт про допомогу лише Ізраїлю, тому що Україні також потрібні боєприпаси.

«Важливо, щоб Палата представників досягла прогресу цього тижня, аби ми могли допомогти Ізраїлю, Україні, а також Азійсько-Тихоокеанському регіону. Щодо деталей, то почекаємо та подивимося, що запропонує спікер. Важливо, щоб наші союзники – Україна та Ізраїль – якнайшвидше отримали необхідну безпекову допомогу», – додав він.

Представник Білого дому сказав, що позиція адміністрації щодо ініціативи Джонсона потребує ретельного вивчення, але на перший погляд вона справді може допомогти надати необхідну допомогу Україні, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанському регіону вже зараз, у критичний момент.

Як відомо, схвалення Конгресом США понад 60 млрд допомоги для України наразі блокують республіканці в Палаті представників.

Нагадаємо, законопроєкт, який передбачає виділення допомоги Україні, може бути проголосований у Палаті представників США вже у п'ятницю.

До слова, спікер Палати представників Майк Джонсон показав чотири окремі законопроєкти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки. Кевін Херн від республіканців зауважив, що поточний план не містить жодних положень про кордон з Мексикою. Видання пише, що це може викликати критику з боку жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив, що Конгресмени повернулися до обговорення варіантів майбутнього пакету допомоги для України після великодньої перерви.

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Теги: США фінансування Україна Ізраїль гроші

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