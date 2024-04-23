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Першокласники київських шкіл не розуміють 40% почутого на уроках: дослідження

Ірина Міллер
glavcom.ua
Першокласники київських шкіл не розуміють 40% почутого на уроках: дослідження
Тема мовного середовища є все більш важливою для батьків дітей при виборі навчального закладу
фото freepik.com

Розуміння почутого є однією з основних компетентностей для початкової школи

Учні перших класів не розуміють в середньому 40% від почутого української мовою на уроках у школах. Водночас, школярів, які не можуть зрозуміти більше половини почутого, виявилося 65%, і майже третина дітей не розуміють понад 75% матеріалу під час навчання. Про це у Facebook повідомив Андрій Ковальов, засновник громадської організації «Спільномова», яка проводила дослідження у школах Києва.

Дослідники припускають, що така ситуація повʼязана також із невтішними результатами українських підлітків на PISA-2022. Зокрема, 41% школярів не опанували читання з розумінням на базовому рівні.

В середньому діти в 1 класі не розуміють 40% почутого від модератора
В середньому діти в 1 класі не розуміють 40% почутого від модератора
фото інфографіка ГО «Спільномова»

«Отже, в середньому діти в 1 класі не розуміють 40% від почутого від модератора, 65% (2/3) від всіх дітей не розуміють більше 50% почутого, 29% (майже 1/3) не розуміють більше 75% почутого. Ці результати показані на графіках – зверніть увагу на кореляцію між % активного словникового запасу та % розуміння почутого», – зазначив Ковальов.

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Він зауважив, що розуміння почутого є однією з основних компетентностей для початкової школи, від цього залежить ефективність навчання вцілому.

Як показали попередні дослідження «Спільномови» у дитячих садках, 85% 5-річних дітей у Києві володіють українською на недостатньому рівні.

Наприкінці березня Постійна комісія Київради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту затвердила пілотний проєкт вимірювання мовленнєвого розвитку за методикою ГО «Спільномова» у школах та дитсадках Дарницького та Солом'янського районів столиці.
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За словами Ковальова, всі більше закладів освіти ініціюють такі вимірювання у себе, бо тема мовного середовища є все більш важливою для батьків дітей при виборі навчального закладу.  

PISA (Program for International Student Assessment) – міжнародне дослідження якості освіти, започатковане Організацією економічного співробітництва та розвитку в 1997 році, оцінює грамотність 15-річних учнів у таких освітніх галузях, як читання, математика та природничо-наукові дисципліни, і визначає ступінь оволодіння підлітками здатністю застосовувати власні знання й уміння в реальних життєвих ситуаціях. Україна вперше долучилася до програми PISA у 2018 році. А у 2022 році наша країна вдруге взяла участь у дослідженні

Раніше повідомлялося, що Міністерство освіти та науки України ухвалило рішення з 1 вересня 2025 року закрити школи, в яких навчається менш ніж 45 дітей. Уряд не фінансуватиме навчальні заклади з малою кількістю учнів. Здебільшого це стосується шкіл у селах. Про це повідомляє пресслужба МОН.

З 1 вересня 2025 року уряд вирішив не фінансувати коштом освітньої субвенції зарплату вчителів у школах із кількістю учнів менш ніж 45 осіб, а з 1 вересня 2026 року – менш ніж 60 осіб. При цьому це рішення не стосується початкових шкіл, а діятиме тільки на рівні 5-11 класів.

Громада отримуватиме кошти на навчання всіх дітей, але не зможе витрачати їх на маленькі школи. Тобто на місцях вирішуватимуть: довозити учнів цих шкіл у найближчу більшу школу, або оплачувати працю вчителів малих шкіл із місцевих бюджетів.

Теги: Київ мова школа Україна навчання

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