П'ята атака за добу: у Шевченківському районі дрон влучив у п'ятиповерхівку

Дим над Лук'янівкою після ворожого удару

Попередньо, є постраждалі. Екстрені служби прямують на місце

Зранку 25 вересня російські війська здійснили вже п'яту за добу повітряну атаку на столицю. У Шевченківському районі зафіксовано влучання ворожого безпілотника в нежитлову п'ятиповерхову будівлю. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком»

«У Шевченківському районі влучання БпЛА в п'ятиповерхову нежитлову будівлю. Попередньо, є постраждалі. Екстрені служби прямують на місце», – зазначив Кличко.

У мережі повідомляють, що Росія начебто атакувала реактивним «Шахедом» Вищу раду правосуддя в Києві.

П'ята від початку доби повітряна тривога в столиці тривала 18 хвилин, після чого в місті знову лунали вибухи.

Наразі фахівці та медики уточнюють інформацію щодо кількості поранених та характеру руйнувань.

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня в Києві пролунали вибухи. За даними Повітряних сил ЗСУ, у напрямку столиці рухалися російські реактивні безпілотники, маршрути яких пролягали зокрема через Вишгород, Бровари, Коцюбинське та інші населені пункти Київської області. За даними КМВА, у Соломʼянському районі Києва сталося падіння БпЛА на нежитлову будівлю та на 25-поверховий житловий будинок.

Вже зранку 25 вересня російські окупанти знову атакували Київ безпілотниками. У Печерському районі столиці зафіксовано влучання ворожого БпЛА у багатоповерхівку на рівні 7–10 поверхів.