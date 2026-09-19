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Атака на Київщину забрала життя жінки та двох дітей

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Атака на Київщину забрала життя жінки та двох дітей
Рятувальники продовжують працювати на місці події
фото: ДСНС Київщини (ілюстративне)

У Фастівському районі пошкоджені приватні будинки та автомобіль, в одному з помешкань сталася пожежа

Унаслідок ворожої атаки на Фастівський район Київської області загинули жінка та двоє її маленьких дітей – дівчинка і хлопчик. Про це пише «Главком» із посиланням на начальника Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка.

За словами посадовця, атака стала причиною загибелі цілої родини – жінки та двох дітей. Інших деталей про загиблих Ткаченко наразі не повідомив.

«Немає слів, які можуть передати біль цієї втрати. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна трагедія», – написав очільник КОДА.

Крім людських жертв, атака пошкодила кілька об'єктів цивільної інфраструктури: постраждали приватні житлові будинки та автомобіль, а в одному з помешкань спалахнула пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Наслідки удару зараз обстежують відповідні служби.

Трагедія сталася на тлі чергової масованої атаки Росії на Україну. Протягом доби 19 вересня російські війська майже безперервно атакували Київську область ударними безпілотниками, а наслідки ударів зафіксували одразу в кількох районах області.

Цей район атакують не вперше

Напередодні, 18 вересня, ворожі дрони також били по Фастівщині. Тоді постраждали п'ятеро людей, серед них троє дітей: один приватний будинок був зруйнований, ще один – пошкоджений, також постраждав автомобіль. Потерпілих госпіталізували – у дітей медики зафіксували гостру акустичну баротравму та реакцію на стрес.

Цього разу наслідки виявилися значно трагічнішими: загинули троє членів однієї родини.

Нагадаємо, 16 вересня наслідки російської атаки на Київщину зафіксували у п'яти районах області. Тоді пошкодили 17 об'єктів, серед яких приватні домоволодіння, транспортні засоби, комунальна установа, ангарне та виробниче приміщення. 

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Теги: пожежа трагедія Київщина рятувальники будинок жінка втрати ворог росіяни

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