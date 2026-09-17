Замість круп – Coca-Cola. У Кривому Розі супермаркети маскують нестачу продуктів

Продукція заводів, які призупинили роботу через удари РФ, зникає з полиць магазинів

Через безперервні російські удари по українських заводах та підприємствах харчової промисловості супермаркети Кривого Рогу зіткнулися з нестачею окремих товарів, яку наразі намагаються компенсувати альтернативними позиціями. Яка ситуація у магазинах АТБ в Кривому Розі, повідомляє кореспондент «Главкома».

Яка ситуація з продукцією Coca-Cola

Після удару РФ по заводу Coca-Cola у Київській області продукція виробника заполонила цілий стенд в одному з магазинів АТБ фото: glavcom.ua

3 вересня росіяни атакували завод Coca-Cola у Броварському районі Київської області. Після удару завод не повідомляв про зупинку роботи. Водночас в одному з магазинів АТБ Кривого Рогу через кілька днів після удару на продаж виставили цілий стенд з напоями. Разом із цим продукцію продавали за помаранчевими цінниками, якими позначають акційні товари.

Полиці з цукром та крупами заставили напоями Coca-Cola в одному магазинів АТБ фото: glavcom.ua

Проте місце для цілого стенду для Coca-Cola звільнилося через відсутність круп, макаронних виробів, цукру та борошна.

Зокрема, в той період у магазинах дійсно спостерігався дефіцит даної продукції через постійні атаки на виробництва харчової продукції. Наприклад, 6 вересня росіяни поцілили по одному з найбільших виробників борошна Харківщини «Рома».

Стенд з крупами, макароними виробами та борошном до удару по заводу Coca-Cola фото: glavcom.ua

Наразі полиці з борошном, крупою та макаронними виробами поповнилися, а напої Coca-Colа прибрали. Тепер серед асортименту Coca-Cola в розділі газованих напоїв присутні лише пляшки в об'ємі 0,5 або 0,33 л у невеликій кількості.

Стенд з крупами, макароними виробами та борошном після удару по заводу Coca-Cola колаж: glavcom.ua

Чи зникла продукція Reeva

10 вересня росіяни вдарили по виробництву харчової продукції Reeva Ukraine у Білій Церкві. Після удару компанія повідомила про тимчасове зупинення виробництва та відвантаження продукції внаслідок ворожого удару по підприємству в Київській області.

На полицях одного з магазинів АТБ у Кривому Розі, де мали б бути представлені позиції продукції Reeva, її майже немає фото: glavcom.ua

Так, на полицях АТБ у Кривому Розі, де мали б бути представлені позиції продукції Reeva – її майже немає. Йдеться про вермішель швидкого приготування. Серед залишків лише кілька позицій пюре та курячого супу від Reeva. Водночас пусті полички заставляють іншими продуктами, як, наприклад, майонезом.

На полиці, де мали б бути солодощі, виставляють ряди з водою фото: glavcom.ua

Однак заміна пустих товарів помітна й серед інших продуктів. На стендах із солодощами зʼявляються ряди з водою, а на прилавках біля кас, де могли б бути цукерки – лежить арахіс чи інші солоні снеки з іншого відділу. Зазначимо, іншої продукції у супермаркеті вдосталь.

Що відомо про удари РФ по виробництвах харчової продукції в Україні

Зазначимо, 27 серпня внаслідок масованої атаки Росії на Україну було зруйновано склад Roshen у Чубинському Бориспільського району Київської області. Наспного дня російські атаки суттєво пошкодили складську та виробничу інфраструктуру Fozzy Group, яка об’єднує мережі «Сільпо», «Фора», Thrash! Траш! та Fozzy.

Також у ніч проти 31 серпня російська армія взнову атакувала склад мережі супермаркетів Varus у Київській області. Унаслідок удару було пошкоджено та знищено значну кількість товарів. 3 вересня російські війська атакували завод Coca-Cola у Броварському районі Київської області. Крім того, 10 вересня російські окупанти атакували завод харчової продукції Reeva на Київщині.

Увечері 10 вересня російські війська атакували склад мережі супермаркетів Varus у Дніпрі, який уже зазнавав руйнувань навесні.

До слова, в магазинах мережі АТБ діють обмеження на продаж окремих категорій товарів. За словами представника мережі, в АТБ немає дефіциту товарів. Ажіотаж створюють продавці, які купують товари великими партіями і перепродають їх.

Нагадаємо, «Главком» розповідав, у Кривому Розі після російських обстрілів зафіксовано нестачу деяких продуктів. Зокрема, у Varus помітно поменшало товарів із бюджетного сегмента. Крупи з бюджетного сегмента були майже повністю відсутні на полицях, а цукру наразі немає взагалі. Олія була в наявності, проте покупці найактивніше розібрали саме дешевші позиції.