Обстріл Миколаєва. Рашисти поцілили у багатоповерхівку

За інформацією місцевої влади, верхні поверхи будинку зруйновані вщент

Вночі, 13 жовтня, російські окупанти обстріляли Миколаїв. Рашисти поцілили у житловий будинок. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За словами міського голови декілька поверхів будинку вщент зруйновані.

«Після першої ночі Миколаїв масовано обстріляли. Є влучання у п’ятиповерховий житловий будинок. Два верхні поверхи зруйновані вщент, решта – під завалами», – повідомив Сєнкевич.

Він зазначив, що на місці працюють рятувальники. Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, увечері 11 жовтня окупанти обстріляли Нікополь запалювальними боєприпасами. Внаслідок нічної атаки росіян на Нікополь Дніпропетровської області, шестирічна дівчинка залишилася без ніг, а її маму тяжко поранено.

Також 12 жовтня російські загарбники атакували Авдіївку Донецької області. Росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей. Внаслідок обстрілу загинули семеро людей, ще 12 отримали поранення.

Додамо, російські загарбники 12 жовтня 324 рази обстріляли Оріхів у Пологівському районі Запорізької області, внаслідок чого поранено 9 цивільних осіб.