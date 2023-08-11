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На Херсонщині росіяни атакували поліцейських з дрона

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На Херсонщині росіяни атакували поліцейських з дрона
Двоє правоохоронців зазнали поранення, їх шпиталізували до лікарні
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Один із боєприпасів окупантів влучив на дах службової автівки

Зранку 11 серпня російська армія атакувала Берислав Херсонської області з безпілотника. Постраждали місцеві правоохоронці. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«У Бериславі росіяни атакували поліцейських з дрона», – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що один із боєприпасів влучив на дах службової автівки. Двоє правоохоронців зазнали поранення. Їх шпиталізували до лікарні.

Нагадаємо, що сьогодні зранку у Комишанах, що на Херсонщині, ворог ударив по житловому будинку. Поранення отримали троє жінок, 50, 65 та 84 роки. Каретою «швидкої» постраждалих шпиталізували, їм надається необхідна допомога. Також сьогодні зранку росіяни скинули з безпілотника вибухівку на центр видачі гуманітарної допомоги у Бериславі. Люди не постраждали. За минулу добу по області противник здійснив 60 обстрілів, по місту Херсон ворог випустив 10 снарядів. Рашисти поцілили у райони 26 населених пунктів області; приміщення центру гуманітарної допомоги та територію садового товариства Херсонського району; територію заводу та медичного закладу в місті Херсоні. Ворог з артилерії обстріляв Білозерку. Травмовані шестеро людей. Під вогнем опинилися жителі, які в цей час отримували гуманітарну допомогу. Одна людина отримала тяжкі поранення. Усіх постраждалих госпіталізовано. Всього за добу через російську агресію 9 людей дістали поранення.

Триває 534-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 61 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: Херсонщина поліція обстріл безпілотник

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