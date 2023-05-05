ЗСУ збили «Кинджал» над Києвом? Офіційний коментар Повітряних сил

Повітряні сили: Була ймовірність застосування ракет «Кинджал», але балістичних ракет не зафіксовано

У Повітряних силах України спростували збиття балістичної гіперзвукової ракети «Кинжал» над Києвом вночі 4 травня. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає «Суспільне».

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«Я вже спростував тисячу разів, ви мали б це бачити вчора. Була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано. Те, що там розповідають деякі голови військових адміністрацій, вони вже отримали за це», – сказав Ігнат.

Пізніше у Повітряних Силах відмовилися від коментарів і порадили звертатися за «додатковою актуальною, оперативною та достовірною інформацією, яку використає ворог у війні проти України» до Defence Express.

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Нагадаємо, видання Defense Express повідомило, що Збройні сили України вперше успішно перехопили російську гіперзвукову ракету Х-47 «Кинжал» близько 02:40 4 травня у небі над Києвом та навіть опублікувало фото.

До слова, раніше повідомлялося, що російські пілоти «трясуться» через ЗРК Patriot.