Російська ракета знищила склад Червоного Хреста на Одещині (фото)

На момент ракетного удару представників Червоного Хреста на місці не було

Пожежею повністю знищено гуманітарну допомогу для Одеської області

Внаслідок російського обстрілу Одещини та Миколаївщини було зруйновано склади із гуманітарною допомогою Червоного Хреста. Про це повідомляє пресслужба Червоного Хреста.

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«Внаслідок обстрілів в Одесі згоріли склади із гуманітарною допомогою Українського Червоного Хреста, а в Миколаєві – пошкоджено мобільний шпиталь… Внаслідок ракетного удару по Одещині 07.05.2023 повністю зруйновано орендоване складське приміщення Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України площею 1000кв.м.

Пожежею повністю знищено гуманітарну допомогу для Одеської області, яка знаходилась на складі», – йдеться у повідомленні.

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На момент ракетного удару представників Червоного Хреста на місці не було. Надання гуманітарної допомоги та діяльність деяких проектів Одеської обласної організації Червоного Хреста України призупинено.

Нагадаємо, унаслідок нічної атаки російських загарбників по Одещині троє людей поранені та одна людина наразі вважається зниклою безвісти. Одеські рятувальники вже ліквідували пожежу, яка спалахнула після влучання ракети типу Х-22 по одному зі складів логістичної інфраструктури, що розташований на території Одеського району.

Нагадаю, що сьогодні вночі ворог, з літаків стратегічної авіації, здійснив ракетний удар по Одеському району. Унаслідок чого зруйновано дачні будинки і бази відпочинку.