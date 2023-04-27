Ворог завдав ракетного удару по Миколаєву: є жертви

О 01:01 у Миколаївській області була оголошена повітряна тривога

У ніч проти четверга, 27квітня, окупанти атакували ракетами С-300 Миколаїв. Ворог влучив у багатоповерхівку та приватний будинок.

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Про це у своєму Telegram написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також відповідну інформацію підтвердив і міський голова Олександр Сєнкевич у Telegram

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О 01:01 у Миколаївській області була оголошена повітряна тривога.

Згодом керівник ОВА повідомив про ворожу атаку обласного центру.

За словами Кіма, за попередніми даними, росіяни атакували комплексами С-300.

«С-300 – 4 шт. Попередньо», – написав Кім.

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Мер міста Сєнкевич повідомив, що близько першої ночі миколаївці чули 4 гучні вибухи.

«Вже відомо, що одна з ракет влучила в багатоповерхівку. Ще одна - у приватний будинок. На місце прямують усі служби», – зазначив міський голова. Також він додав, що частина будинків у місті без світла.

Станом на 01:30 Кім повідомив, що служби виїхали по третьому адресу, однак поки немає підтвердження стосовно влучання.

О 01:39 пролунав сигнал відбою повітряної тривоги.

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Пізніше Кім написав про 5 поранених внаслідок ворожої атаки, двоє з яких важкі.

Ще пізніше голова ОВА повідомив про 15 поранених і одного загиблого.

Нагадаємо, триває 428-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 39 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.