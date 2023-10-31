Ракетний удар по Полтавщині та атака дронів на Нікополь: яка ситуація в регіонах

Вчора протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Полтавщина

Вночі ворог завдав ракетного удару по Миргородському району. За попередньою інформацією – без постраждалих, пошкоджень цивільної чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Дані уточнюються.

Чернігівщина

За добу – вісім обстрілів (68 вибухи). Ворог обстрілював Чернігівський, Новгород-Сіверський та Корюківський райони, застосував АГС, міномети, ствольну артилерію. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження інформація не надходила. Дані уточнюються.

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Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 103 вибухи з мінометів, артилерії та гранатометів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Путивльська, Середино-Будська, Шалигинська громади.

Запорізька область

Минулої доби рашисти гатили по області з усіх видів озброєння: зафіксовано 148 ударів по 27 населених пунктах. 119 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Левадного, Червоного, Новоданилівки, Успенівки, Полтавки, Гуляйпільського, Степового, П'ятихаток, Приморського та інших прифронтових міст і сіл. Ворог здійснив ракетного удару по Запоріжжю, 22 БПЛА-атаки по Новодарівці, Чарівному, Левадному, Малій Токмачці, Полтавці, Затишшю, Кам'янському, Малим Щербакам й Лук'янівському, п'ять РСЗВ-обстрілів Магдалинівки, Оріхова, Роботиного та Малинівки, а також використав авіаційний снаряд по Новодарівці.

Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

Сім дронів-камікадзе за вчорашній день спрямував ворог на Нікополь. Бив по місту і з важкої артилерії. Понівечені п’ятиповерхівка, 18 приватних будинків, 12 господарських споруд, два авто, сонячні панелі, газогони, лінії електропередач, магазин і будівля релігійної організації. Обстрілювала російська армія також Мирівську та Марганецьку громади. Люди неушкоджені.

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Вчора ввечері ворог цілив з важкої артилерії по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. І тричі вночі – по самому районному центру. Зайнялися літня кухня та господарська споруда. Вогонь рятувальники приборкали. Пошкоджено вісім приватних будинків, чотири сонячні панелі та авто. Понівечені лінії електропередач. Рятувальники продовжують обстежувати територію міста. Минулося без загиблих і постраждалих.

Харківщина

Цієї ночі ворог обстріляв м. Вовчанськ, пошкоджено адміністративну будівлю підприємтсва та бензоколонки з паливом. Внаслідок повторного обстрілу Вовчанська зруйновано приватне домоволодіння, гараж та пошкоджено автомобіль. У с. Сеньково Куп'янського району внаслідок ворожого удару пошкоджено об‘єкт інфраструктури. Вчора ворог з мінометів обстріляв сел. Ветеринарне Харківського району. Внаслідок удару ракетою «Гром Е-1» поблизу с. Осинове Куп'янського району пошкоджено інфраструктурний об‘єкт. Також вчора ворог з мінометів обстріляв с. Івашки Богодухівського району, пошкоджено газорозподільчу трубу.

Внаслідок обстрілів з мінометів с. Перовське Богодухівського району пошкоджено три приватні домоволодіння. Внаслідок обстрілу м. Куп’янськ з РСЗВ пошкоджено чотири автомобілі. Три РСЗВ «Смерч» рашисти обстріляли смт. Борова Ізюмського району, пошкоджено два багатоповерхових будинки.

Луганщина

Авіаційних ударів завдано по Серебрянському лісництву. Невське та Білогорівка постраждали від артилерії та мінометів. За добу противник здійснив 147 обстрілів (541 снаряд).

Донеччина

По населених пунктах області росіяни здійснили 23 обстріла. Під вогнем рашистів – 19 населених пункта: Авдіївка, Залізне, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка, смт Гостре, смт Курдюмівка, смт Нью-Йорк, смт Північне, с.Бердичі, с.Восход, с.Комар, с.Карлівка, с.Максимівка, с.Маркове, с.Скудне, с.Новоочеретувате, с.Новоселівка Перша, Селидове. Пошкоджено 36 житлових будинків (з них один – багатоквартирний), три військові автомобілі, дев'ять залізничних колій, чотири ЛЕП, господарча споруда, трансформатор ТЕС, розподільча установка ТЕС, будівля виправної колонії, заклад дошкільної освіти, дві споруди промислових баз.

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За добу на Донеччині: одну людину поранено. Миколаївщина: вночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу Shahed-131/136. Вчора ворог завдав артилерійських ударів по акваторії та по місту Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора зафіксовано обстріли в напрямку села Солончаки Куцурубської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 98 обстрілів (447 снарядів), з них по м. Херсон – 10 обстрілів (36 снарядів). Збито повітряних цілей противника: БПЛА «Ланцет» – два. Внаслідок артилерійського обстрілу с. Зимівник травми отримав 63-річний чоловік. У стані середньої тяжкості його доставили до лікарні. Також під вогнем був Берислав. На виїзді з міста постраждали 44-річна жінка та 46-річний чоловік. Зараз вони знаходяться у лікарні, медики надають потерпілим допомогу. Ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури. Електропостачання зникло у Бериславі, Новобериславі, Томариному та Шляховому.

Також окупанти з артилерії обстріляли Білозерку. Пошкоджено приватні будинки, ветеринарну клініку та транспортні засоби. На подвірʼї власного будинку поранення отримав 57-річний чоловік. Його у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Також поранень зазнав 53-річний чоловік. Внаслідок ворожого обстрілу маршрутного автобусу у Херсоні постраждало п’ятеро людей. 36-річна жінка та 49-річний чоловік отримали тяжкі поранення. Також поранень зазнали двоє людей, які у цей час перебували на вулиці. Усім потерпілим надається необхідна медична допомога.

Рашисти обстріляли кладовище у Кіндійці. Загинула 63-річна жінка. До лікарні у стані середньої тяжкості шпиталізували 62-річного чоловіка. Йому надають меддопомогу. Внаслідок обстрілу с. Велетенське травми середньої тяжкості отримав 65-річний чоловік. Окупанти обстріляли одну з найпопулярніших бібліотек Херсона. Через влучання на останньому поверсі сталася пожежа. Займання ліквідували вогнеборці, які оперативно прибули на місце події. Люди внаслідок цього удару не постраждали. Всього за добу по області: одна людина загинула, 16 – дістали поранення.

Нагадаємо, триває 615-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще один – по зенітно-ракетному комплексу противника. Також протиповітряною обороною України знищено 12 ударних БпЛА, дві керовані авіаційні ракети та шість розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев’ять артилерійських засобів та ще шість інших важливих цілей противника.