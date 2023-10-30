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Повітряні сили показали, як вночі збивали ракети над Дніпропетровщиною (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повітряні сили показали, як вночі збивали ракети над Дніпропетровщиною (відео)
фото: скрін із відео

Вночі над Дніпропетровщиною сили ППО збили дві ракети

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук показав відео, як українські зенітники збили уночі 30 жовтня дві ворожі ракети. Відео Олещук опублікував у Telegram.

«На відео – бойова робота зенітних ракетних підрозділів повітряного командування «Схід» 30 жовтня 2023 року. Збито дві керовані авіаційні ракети Х-59. Дякую усім, хто забезпечив стовідсотковий результат ураження повітряних цілей сьогодні вночі», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 614-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та чотири балістичні ракети «Іскандер-М». Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ударні БпЛА та дві керовані авіаційні ракети противника.

Теги: війна ракета окупанти ЗСУ

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