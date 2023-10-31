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Російські терористи вдарили ракетою по Полтавщині: деталі атаки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Російські терористи вдарили ракетою по Полтавщині: деталі атаки
Уночі росіяни атакували Україну ракетами та дронами
фото ілюстративне

Влада Полтавщини повідомила про наслідки нічного удару

У ніч на 31 жовтня російські терористи вдарили ракетою по Полтавщині. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Ворожого ракетного удару зазнав Миргородський район близько опівночі.

«За попередньою інформацією, без постраждалих, пошкоджень цивільної чи критичної інфраструктури не зафіксовано», – сказав Пронін.

Повітряна тривога була оголошена в Полтавській області о 23:39 30 жовтня. Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили: «Ракета в Сумській області в напрямку Миргорода! Миргород – в укриття!».

Як повідомлялося, у ніч проти 31 жовтня в Хмельницькій області пролунали вибухи. Під час повітряної тривоги по ворожих безпілотниках працювали сили ППО.

Також у Миколаївській області в ніч на 31 жовтня пролунали вибухи. У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили про роботу ППО по ударних безпілотниках.

Раніше командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук показав відео, як українські зенітники збили уночі 30 жовтня дві ворожі ракети.

Теги: росія окупанти війна Полтавщина ракета

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