Російські терористи вдарили ракетою по Полтавщині: деталі атаки

Влада Полтавщини повідомила про наслідки нічного удару

У ніч на 31 жовтня російські терористи вдарили ракетою по Полтавщині. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

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Ворожого ракетного удару зазнав Миргородський район близько опівночі.

«За попередньою інформацією, без постраждалих, пошкоджень цивільної чи критичної інфраструктури не зафіксовано», – сказав Пронін.

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Повітряна тривога була оголошена в Полтавській області о 23:39 30 жовтня. Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили: «Ракета в Сумській області в напрямку Миргорода! Миргород – в укриття!».

Як повідомлялося, у ніч проти 31 жовтня в Хмельницькій області пролунали вибухи. Під час повітряної тривоги по ворожих безпілотниках працювали сили ППО.

Також у Миколаївській області в ніч на 31 жовтня пролунали вибухи. У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили про роботу ППО по ударних безпілотниках.

Раніше командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук показав відео, як українські зенітники збили уночі 30 жовтня дві ворожі ракети.