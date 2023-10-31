Окупанти вивели ракетоносії з моря: ЗСУ назвали можливу причину

Зараз у морі тільки два кораблі

Станом на 31 жовтня у Чорному, Азовському, чи Середземному морі немає жодного російського ракетоносія. Це може бути пов’язано з кінцем навчального року на флоті або з приїздом комісії Генштабу з Москви. Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі «Київ 24».

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Загалом зараз у морі тільки два кораблі.

«Навіть у Середземномор’ї немає ракетоносіїв, в Азовському морі немає традиційно. У Чорному морі сьогодні теж жоден не вийшов. Взагалі у морі зараз тільки два кораблі, і це трохи дивно. Зараз хороша погода, немає шторму. Навіть навколо Кримського мосту тільки три одиниці, зазвичай їх там близько 10», – розповів Плетенчук.

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Речник вважає, що це може бути пов’язано з кінцем навчального року на флоті або з тим, що приїхала комісія Генштабу з Москви.

«Вони зараз їх там трусять за знищені штаби», – додав він.

Нагадаємо, триває 615-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще один - по зенітно-ракетному комплексу противника. Також протиповітряною обороною України знищено 12 ударних БпЛА, дві керовані авіаційні ракети та шість розвідувальних БпЛА.

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Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев’ять артилерійських засобів та ще шість інших важливих цілей противника.