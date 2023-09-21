Ракетний удар по Рівному: з'явилися фото наслідків

Внаслідок удару частина Рівненського району залишилася без світла

У ніч проти 21 вересня російська ракета влучила в СТО Рівного. У мережі опублікували фото наслідків удару. Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль в Telegram.

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Рятувальники вже ліквідували наслідки ракетного удару по станції техобслуговування автомобілів та повністю загасили загоряння.

Як зазначають в ОВА, внаслідок влучання ракети спалахнула пожежа у підсобних приміщеннях СТО. Вогонь охопив 100 кв. мер.

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Пожежа знищила п'ять автомобілів, ще три автівки та дві будівлі пошкоджені.

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Як повідомлялося, на світанку 21 вересня Рівненщина зазнала декількох ракетних ударів. Частина Рівненського району без електроенергії. Активно працюють над відновленням бригади Рівнеобленерго.

Нагадаємо, на світанку окупанти влаштували масовану атаку по багатьох регіонах України. У Черкасах унаслідок ворожого удару зруйнована будівля готелю, у Києві та області виникли пожежі через падіння уламків ракет, є влучання у Львівській та Рівненській областях.