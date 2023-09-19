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Умєров підбив підсумки сьогоднішнього «Рамштайну»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Умєров підбив підсумки сьогоднішнього «Рамштайну»
Партнери вкотре підтвердили свої зобовʼязання щодо підтримки України
фото з відкритих джерел

За словами міністра оборони Умєрова, зустріч у форматі «Рамштайн» була доволі продуктивною

Міністр оборони Рустем Умєров підбив перші підсумки 15-ї зустрічі Контактної групи з оборони України. За його словами, він провів «продуктивні зустрічі» на полях події на авіабазі Рамштайн, яка пройшла 19 вересня.

«Зустріч у форматі «Рамштайн», – підбиваємо перші підсумки. Домовилися почати ініціативу створення Capabilities Coalition (Коаліція можливостей)», –  йдеться у повідомленні.

Також міністр заявив, що головна мета – підготовка Сил оборони України майбутнього. Для цього Міністерство оборони визначило п’ять кластерів, які потребуватимуть першочергової уваги:

  • протиповітряна оборона;
  • артилерія;
  • авіація;
  • ВМС;
  • бронетехніка.

Умєров закликав наших партнерів продовжувати підтримувати Україну та окреслив пріоритетні потреби. За його словами, партнери вкотре підтвердили свої зобовʼязання щодо підтримки України.

«Вдячний учасникам за непохитну підтримку України. Наша армія навіть після дев’ятнадцяти місяців запеклих боїв залишається високомотивованою, і український народ не має наміру здаватися», –  додав міністр оборони.

ІТ-коаліція

Окремо міністр наголосив, що Україна, Естонія та Люксембург запустили ІТ-коаліцію в рамках формату «Рамштайн».

Завдання ІТ-коаліції –  забезпечити захищену та стійку ІТ-інфраструктуру для Міністерства оборони України та Сил оборони, яка дасть змогу Україні бути більш ефективною на полі бою. Країни-партнери надаватимуть підтримку Силам оборони у сфері ІТ, зв'язку та кібербезпеки.

«Наша ціль – створити єдину цифрову екосистему бойового управління та управління оборонними ресурсами для Сил оборони», – пояснив міністр.

Умєров також сказав, що результатом має стати краща координація, більш ефективне застосування Сил оборони та використання спроможностей, наданих країнами-партнерами.

За його словами, він провів низку продуктивних зустрічей з міністрами оборони в рамках зустрічі у форматі «Рамштайн».

Він подякував колегам із США, Великобританії, Румунії, Литви, Данії, Швеції, Словаччини та Норвегії за змістовні розмови. Умєров висловив сподівання, що результати цих зустрічей незабаром будуть відчутні для наших воїнів на фронті.

Нагадаємо, що на базі військово-повітряних сил США «Рамштайн» у Німеччині, пройшло 15-те засідання Контактної групи з питань оборони України. До Німеччини приїхали міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. Це перша зустріч для Рустема Умерова на посаді голови оборонного відомства України.

Теги: війна Рустем Умєров

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