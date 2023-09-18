Вибух у Донецьку: з’явилися фото адміністрації Пушиліна

Чи перебував Пушилін в адміністрації на момент вибуху невідомо

Сьогодні у тимчасово окупованому Донецьку біля будівлі адміністрації очільника «ДНР» Дениса Пушиліна пролунали вибухи. «Радіо Свобода» опублікувало фото наслідків.

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фото: Reuters

Зазначимо, що Пушилін залишився живим. Чи перебував він в адміністрації на момент вибуху невідомо.

Окупанти заявили, що нібито було випущено три снаряди з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).

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До слова, триває 572-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. Також, сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА типу Shahed-136/131.