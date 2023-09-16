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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

На що скаржаться клієнти «Укрпошти» і чи можна цьому зарадити?

glavcom.ua
«Укрпошта» стає приводом для невдоволення українців
фото з відкритих джерел

Поверніть листоношу Галину, або Трагедія «Укрпошти»

Як міський клієнт «Укрпошти» можу відразу запевнити: я задоволений. Відділення – просторі і поруч, дівчата – привітні, ціни доставки – вигідні, час доставки – прийнятний, черг нема. Ексцеси якщо і траплялися, то це виняток, ніж правило. А ще: газет і журналів не виписую, комірне сплачую в телефоні, у чергах не стою. Тому «Укрпошта» для мене – це норм.

Але...

У розпорядженні «Главкома» та Павла Вуйця опинився масив звернень клієнтів «Укрпошти» на «гарячу лінію» Національної спілки журналістів. Вона була відкрита для збору інформації про проблеми з доставкою преси.

Не особливо стримуючись у виразах, люди розповідають і про те, що думають про прогресивну реформу державної пошти, і про реформаторів персонально. Це часом смішно, а часом не дуже... Бо до війни третина України жила у селі, а в глибинці пошта – це і газета, і пенсія, і квитанція, і навіть часом макарони і туалетний папір...

Якщо пан Ігор Смілянський дійсно читає та слухає всі ці «фідбеки» щодня, я йому співчуваю. Але з пісні слів не викинеш (хоча деякі з них редакція приховала з етичних міркувань).

Кілька цитат:

  • Працівники пересувного відділення поводяться агресивно, б'ються зонтиком.
  • Оператор відділення довів жінку-інваліда першої групи на візку до тиску... Викликали слідчо-оперативну групу.
  • Не дали пенсії. Сказали, що не вистачило грошей.
  • У п’яти селах, які обслуговували дві листоноші, хочуть лишити одну людину і посадити її у відділенні, «за комп’ютер». Я вас дуже прошу, допоможіть повернути листоношу Галину! Сьогодні війна. Як так можна?!
  • Прийшов на пошту, питаю – де мої газети? А вони на кучі! Начальниця сидить каву п’є з тортиком. Каже: нема кому носить.
  • Скоротили чотири листоноші, лишили одну. Радіус обслуговування – 12 км. Місцевість гориста, одна листоноша не в змозі... Людині прийшов лист їхати «на групу» (інвалідність), а листоноша вчасно не принесла повідомлення – людина пропустила свою чергу.
  • Минулого року виписував «Сільські вісті». Зараз на пошті кажуть, що вона не доходить до них, тому мені носять іншу газету. Але я не хочу цю, а хочу «Сільські вісті».

За останніми даними, з 2024 року Укрпошта підвищить тарифи на доставку преси удвічі-тричі. Проте є підозра, що це навряд чи поверне «листоношу Галину» з минулого до її клієнтів.

Читайте також: Трагедія «Укрпошти». Уся країна просить «повернути листоношу Галину!»
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: пошта пенсія Ігор Смілянський Укрпошта війна тарифи

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