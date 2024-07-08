Масований обстріл України: у Дніпрі пошкоджено багатоповерхівку та підприємство, є поранені

У Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство, понівечене СТО. У місті також є поранені

Сьогодні, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство, понівечене СТО. У місті також є поранені.

«У Кривому Розі також руйнування на підприємстві та пожежа. Попередньо, 10 загиблих і понад 30 постраждалих. Горить і в Криворізькому районі», – повідомив Лисак.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит». На фото з місця подій видно дим та зруйновану дев'ятиповерхову будівлю: вибито усі вікна від першого до останнього поверху.

Очільник міста Віталій Кличко розповів, що пацієнтів дитячої лікарні, куди вручила ворожа ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про пошкодження житлових будинків, інфраструктури та дитячої лікарні, наголосивши на необхідності рішучої реакції світу на російський терор.