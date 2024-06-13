Голова правового комітету Ради оцінив попередній розмір збитків України від російської агресії

Нардеп Маслов про російські репарації: «Арештованих російських активів в 300 млрд євро і близько не вистачить»

Орієнтовно шкода, завдана Україні країною-агресором Росією, вже становить понад трильйон євро. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив голова парламентського комітету з правової політики нардеп від «Слуги народу» Денис Маслов. Разом з тим політик зауважив, що називати конкретні суми було б спекуляцією, наразі це все гадання на кавовій гущі.

«Є руйнація нашої інфраструктури, яку оцінюють Світовий банк, наш Кабмін і так далі. Якщо у нас понад 150 тис. зруйнованих інфраструктурних об'єктів, серед яких, зокрема, приватні житлові будинки, квартири і так далі, то очевидно, що мова йде про сотні мільярдів євро шкоди, завданої лише нашій інфраструктурі та нерухомому майну», – пояснив народний депутат.

На думку Маслова, арештованих російських активів у 300 млрд євро і близько не вистачить, якщо до збитків додати шкоду, завдану екології, заміновані об'єкти, які потребують колосальних коштів для розмінування, та головне – біль та страждання українців, шкоду, завдану їхньому життю та здоров'ю.

«Думаю, йдеться більше, ніж про трильйон євро», – припустив Денис Маслов.

Нагадаємо, Україна може створити історичний прецедент та отримати репарації на відновлення від РФ ще до поразки країни-агресорки. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська під час дискусії «Заморожені активи: холодний фронт російської війни проти України» у Брюсселі.

До слова, Євросоюз підготував законодавство, за яким може вже в липні почати перераховувати Україні прибуток від заморожених у європейських країнах активів Росії, проте в самому ЄС досі немає єдності щодо того, як їх використовувати.

До слова, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон готовий «позичити» Україні всі заморожені активи Центрального банку РФ з огляду на те, що Росія все одно буде змушена виплатити репарації після війни. За словами Кемерона, є можливість застосувати «щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій», використавши заморожені російські активи як гарантію репарацій.