Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ранкова атака дронів та ще один обмін полоненими. П'ять важливих новин 14 грудня

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ранкова атака дронів та ще один обмін полоненими. П'ять важливих новин 14 грудня
294 доба війни запам'ятається нападом дронів на Київ
фото з відкритих джерел

Сьогодні українці завзято боронили свій рідний край та раділи поверненню частини Героїв додому

Сьогодні, 14 грудня, добігає кінця 294 доба повномасштабної війни з країною-терористкою Росією. Цього дня українці стежили за обшуками СБУ у церквах УПЦ МП та офісах заборонених партій, а також відчували підтримку світової спільноти у боротьбі з рашистами.

«Главком» зібрав головні новини з життя країни, аби наші читачі були в курсі і нічого не пропустили. 

Над столицею збито 13 ворожих безпілотників та обстріл Херсона

Внаслідок ранкової атаки РФ на Київ та область в столиці пошкоджено дві адмінбудівлі, а в одному із міст приватний будинок. Над Київщиною і столицею українська ППО збила 13 ворожих дронів-камікадзе Shahed.

Також сьогодні російські загарбники обстріляли будівлю Херсонської ОВА. Окупанти пошкодили два поверхи. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нові цікаві знахідки в церквах УПЦ МП та офісах заборонених партій

Служба безпеки провела обшуки в офісах та помешканнях представників заборонених Комуністичної партії (КПУ) та політичної партії «Русь єдина» у межах контрдиверсійних заходів у Києві, Дніпрі і Кривому Розі. У результаті слідчо-оперативних дій знайдено зброю, георгіївські стрічки і прапори країни-агресора.

Також Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях. На території єпархій знайдено російські паспорти, георгіївські стрічки, символіку забороненої партії ОПЗЖ і «методички» Кирила щодо поширення ворожої пропаганди через вірян. Крім цього, виявлено склади з прокремлівською літературою, у тому числі авторства ідеолога рашизму Івана Ільїна. У цих виданнях представники РФ заперечують існування українського народу, його мови і культури, а також ставлять під сумнів українську державність. 

Ранкова атака дронів та ще один обмін полоненими. П'ять важливих новин 14 грудня фото 1

Підтримка світу

Український народ на чолі із президентом Володимиром Зеленським отримав премію Європейського парламенту імені Андрія Сахарова за свободу думки. Церемонія вручення нагороди відбулася в Європарламенті в Страсбурзі.

Також сьогодні, 14 грудня, Україна отримала останній транш в рамках виняткової восьмої за ліком програми макрофінансової допомоги ЄС (МФД) у розмірі €500 млн. Загальне фінансування за даною програмою становить €5 млрд.

Звільнення Героїв

Україна повернула 64 військових з російського полону. Вони воювали на Донецькому та Луганському напрямках, зокрема брали участь в обороні Бахмута. 

Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої. Вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав нашим людям – Мурекезі Суеді. Також повернули тіла чотирьох загиблих.

Рашисти публічно та поза кулісами гризуться між собою

Розвідка Британії повідомила про міжусобиці у верхівці силового блоку РФ. Адже висміювання ексватажком бойовиків «ДНР» Ігорем Гіркіним дій російського командування у війні підтверджує наявність серйозних протиріч щодо ведення війни всередині російського суспільства. 

Тим часом російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) кличе пропагандиста Володимира Соловйова на «дебати» після того, як той назвав його зрадником у прямому ефірі. Напередодні Соловйов в ефірі своєї згадав «поїздку» в Україну Гіркіна. 

Нагадаємо, триває 294 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках.  Протягом поточної доби противник завдав 23 авіаційних та сім  ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міст Курахове та Костянтинівка Донецької області. 

Читайте також: Російська армія з жахом згадуватиме цю зиму
Теги: армія будинок дебати Костянтинівка обстріл окупанти партії Україна українці фінансування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS)
ЗСУ повідомили, скільки ракетоносіїв Росія тримає у Чорному морі
Сьогодні, 13:59
Росія втратила в Україні вже 2970 танків
ЗСУ «демілітаризували» вже 96 тис. окупантів – Генштаб
Сьогодні, 10:14
У середу, 14 грудня, відбувся черговий обмін полоненими
Україна повернула 64 військових ЗСУ із російського полону (відео)
Сьогодні, 12:55

Події в Україні

Ранкова атака дронів та ще один обмін полоненими. П'ять важливих новин 14 грудня
Ранкова атака дронів та ще один обмін полоненими. П'ять важливих новин 14 грудня
У Маріуполі рашисти знесуть цілий квартал біля «Азовсталі», де досі живуть люди (мапа)
У Маріуполі рашисти знесуть цілий квартал біля «Азовсталі», де досі живуть люди (мапа)
Суд арештував сім українських готелів, які належать громадянам РФ – Схеми
Суд арештував сім українських готелів, які належать громадянам РФ – Схеми
Прокремлівська література та російські паспорти: СБУ відзвітувала про знахідки в церквах УПЦ МП
Прокремлівська література та російські паспорти: СБУ відзвітувала про знахідки в церквах УПЦ МП
Примусове оголення, зґвалтування: поліція повідомила про злочини окупантів на Херсонщині
Примусове оголення, зґвалтування: поліція повідомила про злочини окупантів на Херсонщині
Захисники уразили особовий склад, озброєння та військову техніку окупантів – Генштаб
Захисники уразили особовий склад, озброєння та військову техніку окупантів – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
«Росія здохне до літа»: Арестович назвав причину краху РФ
22K
Московська поліція отримала наказ зібрати «тривожний рюкзак»: список предметів
20K
З'явилося відео моменту прильоту ракети по Херсонській ОВА
16K
Росіяни в ефірі заспівали українською, а тоді придумали виправдання (відео) 
15K
Загроза вторгнення Білорусі на територію України – висновок Пентагону
11K
Головне за ніч: Росія атакує Київ «Шахедами» та системи Patriot прибудуть в Україну

Новини

Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
Сьогодні, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
Сьогодні, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
Сьогодні, 17:36
На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
Сьогодні, 06:59
Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
Вчора, 16:03
Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
Вчора, 10:37

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту