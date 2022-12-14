Ранкова атака дронів та ще один обмін полоненими. П'ять важливих новин 14 грудня

Сьогодні українці завзято боронили свій рідний край та раділи поверненню частини Героїв додому

Сьогодні, 14 грудня, добігає кінця 294 доба повномасштабної війни з країною-терористкою Росією. Цього дня українці стежили за обшуками СБУ у церквах УПЦ МП та офісах заборонених партій, а також відчували підтримку світової спільноти у боротьбі з рашистами.

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Над столицею збито 13 ворожих безпілотників та обстріл Херсона

Внаслідок ранкової атаки РФ на Київ та область в столиці пошкоджено дві адмінбудівлі, а в одному із міст приватний будинок. Над Київщиною і столицею українська ППО збила 13 ворожих дронів-камікадзе Shahed.

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Також сьогодні російські загарбники обстріляли будівлю Херсонської ОВА. Окупанти пошкодили два поверхи. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нові цікаві знахідки в церквах УПЦ МП та офісах заборонених партій

Служба безпеки провела обшуки в офісах та помешканнях представників заборонених Комуністичної партії (КПУ) та політичної партії «Русь єдина» у межах контрдиверсійних заходів у Києві, Дніпрі і Кривому Розі. У результаті слідчо-оперативних дій знайдено зброю, георгіївські стрічки і прапори країни-агресора.

Також Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях. На території єпархій знайдено російські паспорти, георгіївські стрічки, символіку забороненої партії ОПЗЖ і «методички» Кирила щодо поширення ворожої пропаганди через вірян. Крім цього, виявлено склади з прокремлівською літературою, у тому числі авторства ідеолога рашизму Івана Ільїна. У цих виданнях представники РФ заперечують існування українського народу, його мови і культури, а також ставлять під сумнів українську державність.

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Підтримка світу

Український народ на чолі із президентом Володимиром Зеленським отримав премію Європейського парламенту імені Андрія Сахарова за свободу думки. Церемонія вручення нагороди відбулася в Європарламенті в Страсбурзі.

Також сьогодні, 14 грудня, Україна отримала останній транш в рамках виняткової восьмої за ліком програми макрофінансової допомоги ЄС (МФД) у розмірі €500 млн. Загальне фінансування за даною програмою становить €5 млрд.

Звільнення Героїв

Україна повернула 64 військових з російського полону. Вони воювали на Донецькому та Луганському напрямках, зокрема брали участь в обороні Бахмута.

Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої. Вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав нашим людям – Мурекезі Суеді. Також повернули тіла чотирьох загиблих.

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Рашисти публічно та поза кулісами гризуться між собою

Розвідка Британії повідомила про міжусобиці у верхівці силового блоку РФ. Адже висміювання ексватажком бойовиків «ДНР» Ігорем Гіркіним дій російського командування у війні підтверджує наявність серйозних протиріч щодо ведення війни всередині російського суспільства.

Тим часом російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) кличе пропагандиста Володимира Соловйова на «дебати» після того, як той назвав його зрадником у прямому ефірі. Напередодні Соловйов в ефірі своєї згадав «поїздку» в Україну Гіркіна.

Нагадаємо, триває 294 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках. Протягом поточної доби противник завдав 23 авіаційних та сім ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міст Курахове та Костянтинівка Донецької області.