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Український народ на чолі із Зеленським отримав премію Сахарова (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Український народ на чолі із Зеленським отримав премію Сахарова (відео)
Зеленський виступив зі зверненням по відеозвязку перед врученням премії
Фото: Getty Images

Церемонія вручення нагороди відбулася в Європарламенті в Страсбурзі

Український народ на чолі із Президентом Володимиром Зеленським отримав премію Європейського парламенту імені Андрія Сахарова за свободу думки.

Церемонія вручення нагороди відбулася в Європарламенті в Страсбурзі. На ній були присутні мер Мелітополя Іван Федоров та українська парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра).

Так, президент Європарламенту Роберта Метсола вручила премію українському народу та представникам громадського суспільства.

Зеленський виступив зі зверненням по відеозвязку перед врученням премії.

«Можливо, лише після закінчення цієї війни, коли ми звільнимо всю нашу землю і зможемо виявити всі могили жертв російського терору, ми зможемо сказати скільки життів забрала тиранія цього разу», – заявив президент під час промови.

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола у своєму виступі наголосила, що з 1988 року Премія Андрія Сахарова за свободу думки віддає данину поваги людям і організаціям, які борються в ім'я свободи по всьому світу – боротьбі, яка є синонімом спадщини вченого і російського дисидента Андрія Сахарова, яка носить його ім'я.

«Ми повинні вшанувати наших лауреатів премії 2022-го року – народ України в особі обраного президента, лідерів та громадянського суспільства, які так багато пожертвували за свою свободу та наші цінності. Ми часто говоримо про демократію, свободу та цінності, ніби вони є якісь абстрактні поняття, які насправді не мають великого значення на практиці, але здатність голосувати та навіть читати незалежну журналістику, збиратися і говорити те, що ви хочете сказати в житті, жити і любити без наслідків, це те, що означає демократія, свобода та цінності – український народ теж на це заслуговує», – сказала вона

Премія Сахарова за свободу думки заснована 1988 року. Це щорічна нагорода, названа на честь відомого радянського вченого та дисидента Андрія Сахарова. Її вручають людям, які зробили винятковий внесок у боротьбу за права людини у всьому світі.

Кандидатів на здобуття премії висувають 40 депутатів Європарламенту або депутатська фракція.

Фракція ЄНП є найбільшою політичною групою в Європейському парламенті, до якої входять 176 членів із усіх країн-членів ЄС.

Раніше повідомляли, що Європейська народна партія (ЄНП) висунула народ України та президента Володимира Зеленського на премію імені Сахарова 2022 року. 19 жовтня стало відомо, що український народ став лауреатом премії імені Андрія Сахарова «за свободу думки», яку вручає щорічно Європейський парламент. 

Теги: Премия Сахарова Європарламент відео парламент президент Тайра фракція премія

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