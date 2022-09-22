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Глава ОВА пояснив, чому контрнаступ не перекинувся на Луганщину

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Глава ОВА пояснив, чому контрнаступ не перекинувся на Луганщину
Врешті-решт Луганщина буде звільнена повністю 
фото з відкритих джерел

«Краще почекати, проте так все зробити, щоб нам це далося малою кров’ю» 

На думку голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, яку він висловив у розмові з «Главкомом», наразі ЗСУ можуть суттєво просунутись на якихось напрямках на Луганщині, однак швидкої деокупації, як це було на Харківщині, не вийде.

«Ми можемо протягом двох-трьох днів звільнити якесь місто, село чи селище просто показово. Але якою ціною? Для нас важливі люди, життя наших солдат. Піти в наступ та покласти батальйон бійців, аби взяти населений пункт – це радянська стратегія.Росіяни так робили постійно ще з часів маршала Жукова, який казав: «Нічого страшного, 100 тис. загинуло – «баби ще нарожають». У нас такої стратегії нема, тому що в нас нема запасних людей. Мені особисто дуже б хотілося, щоб ми протягом тижня звільнили або Сватове, або Кремінну, або Старобільськ, або Рубіжне – немає різниці про який населений пункт йдеться. Але, якщо ми кажемо про ціну, то краще почекати ще тиждень-два, проте так все зробити й спланувати, щоб нам це далося малою кров’ю», – пояснив Гайдай.

За словами голови ОВА, немає різниці – тиждень чи місяць, якщо врешті-решт ми звільнимо громаду чи цілий регіон повністю.  

«Якщо це буде через місяць, але буде – дай Бог. Я сумніваюся, що це відбудеться протягом тижня», – розповів він. 

Нагадаємо, на території Луганщини влада готує штаби, які при кожній військовій адміністрації будуть працювати одразу на організацію життєдіяльності тієї чи іншої громади після деокупації. Їх так і назвали – «Штаби деокупації».

До слова, усі колаборанти, їхні помічники і всі, хто працював в державних установах, повинні отримати покарання, тому що працювали на окупантів

Також Гайдай пояснив, що завадило армії Путіна захопити 100% Луганщини.

Також глава Луганської ОВА оцінив перспективи деокупації області. Він вважає, що стрімкої деокупації Луганської області, як на Харківщині, на жаль, не буде. 

Читайте також: Сергій Гайдай: Шанси звільнити всю Луганщину величезні
Теги: контрнаступ місто наступ солдат Сергій Гайдай Луганщина

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