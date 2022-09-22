Глава ОВА пояснив, чому контрнаступ не перекинувся на Луганщину
«Краще почекати, проте так все зробити, щоб нам це далося малою кров’ю»
На думку голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, яку він висловив у розмові з «Главкомом», наразі ЗСУ можуть суттєво просунутись на якихось напрямках на Луганщині, однак швидкої деокупації, як це було на Харківщині, не вийде.
«Ми можемо протягом двох-трьох днів звільнити якесь місто, село чи селище просто показово. Але якою ціною? Для нас важливі люди, життя наших солдат. Піти в наступ та покласти батальйон бійців, аби взяти населений пункт – це радянська стратегія.Росіяни так робили постійно ще з часів маршала Жукова, який казав: «Нічого страшного, 100 тис. загинуло – «баби ще нарожають». У нас такої стратегії нема, тому що в нас нема запасних людей. Мені особисто дуже б хотілося, щоб ми протягом тижня звільнили або Сватове, або Кремінну, або Старобільськ, або Рубіжне – немає різниці про який населений пункт йдеться. Але, якщо ми кажемо про ціну, то краще почекати ще тиждень-два, проте так все зробити й спланувати, щоб нам це далося малою кров’ю», – пояснив Гайдай.
За словами голови ОВА, немає різниці – тиждень чи місяць, якщо врешті-решт ми звільнимо громаду чи цілий регіон повністю.
«Якщо це буде через місяць, але буде – дай Бог. Я сумніваюся, що це відбудеться протягом тижня», – розповів він.
Нагадаємо, на території Луганщини влада готує штаби, які при кожній військовій адміністрації будуть працювати одразу на організацію життєдіяльності тієї чи іншої громади після деокупації. Їх так і назвали – «Штаби деокупації».
До слова, усі колаборанти, їхні помічники і всі, хто працював в державних установах, повинні отримати покарання, тому що працювали на окупантів.
Також Гайдай пояснив, що завадило армії Путіна захопити 100% Луганщини.
Також глава Луганської ОВА оцінив перспективи деокупації області. Він вважає, що стрімкої деокупації Луганської області, як на Харківщині, на жаль, не буде.
Коментарі — 0