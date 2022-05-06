Коли проявився садизм Путіна? Тимошенко нагадала історію з 2009 року

Тимошенко, яка неодноразово зустрічалася з Путіним, коли працювала прем'єр-міністром, заявила, що садистські нахили хазяїна Кремля були помітні ще 2009 року

Росія веде війну проти України і Європи ще з 2000-х років, з тих часів нічого не змінилося

Юлія Тимошенко назвала Володимира Путіна садистом, згадавши, як він знущався над цілою Європою. Про це нардепка розповіла в інтерв’ю кропивницькому телеканалу «Вітер».

Тимошенко нагадала 2009 рік,коли мав місце черговий раунд газового протистояння Росії та України. Тоді Володимир Путін вимкнув постачання газу до Європи через територію нашої країни – і вимагав у західних лідерів вигідні йому умови, «заморожуючи їхніх дітей, лікарні, школи», коли там була температура повітря близько -20оС.

«Це уже була війна, але енергетична», – наголосила лідерка «Батьківщини».

Характеризуючи Путіна, колишня очільниця уряду заявила, що цей путінський садизм, який Україна і світ бачать зараз – він проявлявся і раніше. Тож нинішня українська історія є всього лиш продовженням газового садизму 2000-х. «У нього таке ставлення до людей, воно завжди було», – підкреслила Юлія Тимошенко.

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Нагадаємо, що Юлія Тимошенко, перебуваючи в кінці квітня у Рівному, заговорила про знищення Путіна.

Вона заявила, що Україна уміла оборонятися задовго до «створення» її Володимиром Леніним (про створення України лідером російських більшовиків Леніним говорив у своїй заяві перед оголошенням війни Путін – ред.), і продовжить це робити після знищення Володимира Путіна.