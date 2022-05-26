Рашисти обстрілюють Миколаївщину: за добу 14 поранених

Загинула жінка, яка пасла корову

Російські війська продовжують обстрілювати українські області. Внаслідок обстрілу Миколаївщини за минулу добу поранення отримали 14 людей. Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва в Telegram.

Зазначається, що зараз найбільше дістається Миколаївському та Баштанському районам – зокрема, Березнегуватській та Широківській громадам. Вкотре, знищені житлові будинки та пошкоджені, щонайменше, чотири соціальні об'єкти.

«Нажаль, є загиблі і поранені цивільні. Зокрема на околицях Березнегуватого під обстріл потрапили дві жінки, які просто пасли корів – одна загинула на місці, інша – госпіталізована до лікарні. Щирі співчуття рідним та близьким», – написала Замазєєва.

Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 14 людей. Дітей серед постраждалих немає.

Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.

«Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 177 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину», – додала голова облради.

Раніше повідомлялося, що окупанти на Миколаївщині вбралися у форму ЗСУ і атакували наших захисників.

За добу, 24 травня, у результаті обстрілів окупантів поранення отримали 15 людей.