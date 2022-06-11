Рашисти посилили обстріли Харківщини: є загиблі та поранені

Минулої доби на Харківщині загинуло четверо людей, ще шість отримали поранення

Минулої доби в Харкові та області в результаті дій російських окупантів загинуло четверо людей, шість отримали поранення. Про це повідомив голова місцевої ОДА Олег Синєгубов.

«Російські окупанти протягом минулої доби продовжили обстріли Харкова та населених пунктів області...Зараз ворог посилив обстріли. Тому не можна ігнорувати сигнали тривоги», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Київському районі Харкова пошкоджена промислова будівля. Ніхто не постраждав. В с. Коробочкине Чугуївського району снаряд влучив в приватний будинок. Рятувальники вилучили з-під завалів тіла двох загиблих чоловіків та двох жінок. Ще одна людина в Коробочкиному поранена. Також поранені двоє людей в Дергачах, один – в с. Печеніги, два – в смт Малинівка.

«Окремо наголошую на необхідності дотримуватися світломаскування під час комендантської години. На території області тривають бойові дії. На Харківському напрямку окупанти намагаються не дати ЗСУ вийти до держкордону. В районі Ізюма ворог вів штурмові дії на напрямку Пасіка – Богородичне, пробує закріпитися на околиці Богородичного. ЗСУ стримують ворога та завдають йому суттєвих втрат», – додав Синєгубов.

Раніше повідомлялось, що інтенсивність ворожих обстрілів по Харкову зменшилась, проте російські війська стали бити по місту бомбами та ракетами більшої потужності.