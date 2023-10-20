Зеленський відвідав Херсонщину (відео)

Президент побажав прикордонникам перемогти ворога й зберегти себе та своїх побратимів

Глава держави провів нараду з прикордонниками

Президент України Володимир Зеленський сьогодні поїхав на Херсонщину. Про це повідомляє пресслужба офісу президента.

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«Зеленський відвідав розташування одного з підрозділів Херсонського прикордонного загону та привітав військовослужбовців із 20-річчям створення Управління розвідки Державної прикордонної служби України», – йдеться в повідомленні.

Глава держави провів нараду щодо актуальної ситуації та умов служби українських прикордонників у прифронтових областях, зокрема на Херсонщині.

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У свою чергу, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко доповів про особливості роботи прикордонників, їхні успіхи та проблемні питання, які потребують уваги.

Також Зеленський привітав прикордонників-розвідників з їхнім професійним святом.

«Велику роботу робите, велику службу несете – міцну службу. 20 років, із яких майже 10 років – це війна проти окупанта. Я хочу подякувати вам за ваше служіння Україні й українцям», – наголосив він.

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Президент побажав прикордонникам перемогти ворога й зберегти себе та своїх побратимів.

«Хочу подякувати вашим батькам за те, що виховали таких мужніх людей, а вашим дружинам, чоловікам, близьким побажати бути поруч із вами. Хочу подякувати їм за те, що додають вам цієї мужності», – додав глава держави.

Присутні вшанували хвилиною мовчання всіх воїнів сил оборони й безпеки України, які загинули під час війни з російськими окупантами.

Нагадаємо, триває 604-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.