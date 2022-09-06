У кількох областях прогриміли вибухи

У Кривому Розі в небо підіймається стовп диму

Повітряна тривога досі триває по всій території України

Під час масштабної повітряної тривоги жителі Кривого Рогу на Дніпропетровщині та Запорізької області почули гучні вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що у Кривому Розі в небо підіймається стовп диму.

Офіційної інформації поки немає.

Зазначимо, що повітряна тривога досі триває по всій території України.

Нагадаємо, триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.