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У кількох областях прогриміли вибухи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У кількох областях прогриміли вибухи
У Кривому Розі в небо підіймається стовп диму
фото з соцмереж

Повітряна тривога досі триває по всій території України

Під час масштабної повітряної тривоги жителі Кривого Рогу на Дніпропетровщині та Запорізької області почули гучні вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що у Кривому Розі в небо підіймається стовп диму.

Офіційної інформації поки немає.

Зазначимо, що повітряна тривога досі триває по всій території України.

Нагадаємо, триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

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Теги: Запоріжжя вибух Кривий Ріг тривога

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