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Рашисти втрачають тактично вигідні положення та поступаються позиціями, – «Південь»

Альона Боженко
glavcom.ua
Рашисти втрачають тактично вигідні положення та поступаються позиціями, – «Південь»
ЗСУ на півдні потужно б'ють по ворогу кожного дня
фото ілюстративне

А окупантів зруйновано плани на відновлення пропускних спроможностей Антонівського залізничного мосту

На південному напрямку противник поступається позиціями, втрачаючи тактично вигідне положення. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

За інформацією військових, окупанти силами до взводу за підтримки двох танків Т-72 та іншої броньованої техніки, проводили штурмові дії, але успіху не мали.

«Втративши дві бойові машини десанту та третину живої сили, ворог відступив», – йдеться у повідомленні.

Авіація Збройних сил України протягом бойового дня завдала 3 удари по російських окупантах. Унаслідок цих атак РФ втратила 2 безпілотних літальних розвідники оперативно-тактичного рівня.

Разом з тим ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ було виконано понад 320 вогневих завдань.

Завдяки діям українських військових забезпечено вогневий контроль: транспортних шляхів; логістичних центрів; маневрів й передислокації; пунктів базування та управління ворожих підрозділів.

«Унаслідок чого в окупантів зруйновано плани на відновлення пропускних спроможностей Антонівського залізничного мосту, який вони намагалися полагодити. А також відмінусовано одну одиницю альтернативного флоту – баржу, за допомогою якої окупанти намагалися доправляти озброєння та техніку», – пояснили українські військові.

Продірявлену «посудину» знищено разом із навантаженою військової технікою та супровідним персоналом.

«Загалом підтверджені втрати ворога складають 62 солдати та 5 одиниць броньованої техніки», – додали в Оперативному командуванні.

Нагадаємо, українські воїни 10 вересня завдали удару по будівлі ТОВ «Алкоресурс» у Херсоні, де розміщувався особовий склад та військова техніка противника. Підтверджено знищення понад 180 окупантів.

Теги: окупанти озброєння машини втрати ворог військові

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