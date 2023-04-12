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Реформа «Укроборонпрому» відкладена: як уряд гальмує процес

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Реформа «Укроборонпрому» відкладена: як уряд гальмує процес
21 березня уряд ухвалив рішення про перетворення державного концерну «Укроборонпром» на акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість»
фото: dw.com

Постанова про реформу оборонного концерну поки відсутня у публічному доступі

Перетворення державного концерну «Укроборонпром» в акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» поки не розпочалася через відсутність опублікованої постанови на сайті уряду. Про це повідомляє пресслужба Незалежної антикорупційної комісії (НАКО).

В Секретаріаті Кабміну підтвердили, що постанова про реформу оборонного концерну поки відсутня у публічному доступі. 

«На засіданні Уряду 21.03.2023 прийнято постанову Кабінету Міністрів «Про утворення акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість». Станом на 11.04.2023 зазначена постанова оформлюється відповідно до регламентних вимог», – ідеться у листі Секретаріату, який є у розпорядженні НАКО. 

Реформа «Укроборонпрому» відкладена: як уряд гальмує процес фото 1

Наразі документ відсутній у публічному доступі. Проєкт постанови був поданий на Кабмін ще в червні 2022 року. Таким чином, загалом уряд працює над документом понад 9 місяців.

У НАКО наголошують, що без постанови Кабміну, перетворення «Укроборонпрому» не може розпочатися. Відтак вкотре відкладаються старт корпоративної реформи оборонної галузі, яка покликана зробити систему управління державними виробниками зброї прозорою і незалежною від впливу політиків та відкрити доступ до додаткових фінансових інструментів.

Нагадаємо, 06 жовтня 2021 року набрав чинності закон «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності», який мав перетворити неефективну форму управління виробниками зброї «концерн» в акціонерне товариство, де 100% акцій належить державі.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України на засіданні 21 березня ухвалив рішення про перетворення державного концерну «Укроборонпром» на акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість», у якому 100% акцій належить державі. Як пояснили у держконцерні, процес перетворення «Укроборонпрому» та його підприємств не впливає на виробництво озброєння та військової техніки для потреб Сил безпеки та оборони України.

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Теги: озброєння Укроборонпром промисловість закон Кабмін

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