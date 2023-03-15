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Якісна «оборонка» чи навчені солдати: ISW розповів про важкий вибір Кремля

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Якісна «оборонка» чи навчені солдати: ISW розповів про важкий вибір Кремля
Путін оголосив про низку реформ, щоб покращити роботу оборонно-промислового комплексу
фото з відкритих джерел

Кремль надає перевагу використанню кваліфікованих робітників у виробництві російської зброї

Російська влада продовжує заходи з мобілізації російської оборонно-промислового комплексу для тривалої війни, включаючи заходи, які змусять Кремль вибирати між кваліфікованими робітниками в «оборонці» і кваліфікованим військовим персоналом, який воює в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Такий висновок аналітики зробили після візиту президента Росії Володимир Путін 14 березня на авіаційний завод в Улан-Уде (Бурятія). Там російський диктатор заявив, що російський ОПК страждає від нестачі належно підготовленого персоналу, і оголосив про низку реформ, щоб залучити більше фахівців для роботи на підприємствах військового виробництва, включаючи перерозподіл федеральних активів на житло та підвищення зарплати.

Путін також повідомив, що мінпромторг Росії підготував перелік невизначених спеціальностей для відстрочки від військової служби.

«Це може свідчити про те, що Кремль надає перевагу використанню кваліфікованих робітників у виробництві російської зброї, а не тому, щоб кваліфіковані солдати воювали у російській армії», – зазначили аналітики.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російські оборонні підприємства суттєво знизили норми найму і тепер приймають працівників без досвіду, з наркоманією, судимістю та банкрутством.

А ISW раніше повідомляв про боротьбу Росії за омолодження свого ОПК на тлі нестачі робочої сили та західних санкцій, а також про безуспішність цієї спроби.

Ключові висновки ISW:

  • Відомі російські блогери посилюють давню російську інформаційну операцію, спрямовану на використання релігії як зброї для дискредитації України.
  • Російська влада продовжує заходи з мобілізації російської оборонно-промислової бази для тривалої війни.
  • Російські винищувачі Су-27 збили американський безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі.
  • Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 14 березня заявив, що Польща може поставити Україні багатоцільові винищувачі МіГ-29 протягом чотирьох-шести тижнів.
  • Українські джерела повідомили, що російські війська продовжують зводити оборону вздовж кордону Росії з Україною, щоб притиснути українські війська до північних прикордонних районів.
  • Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.
  • Російські війська просунулися в межах Бахмута та продовжили наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка–Донецьк і на заході Донецької області.
  • Російські війська продовжують укріплення тилових районів в окупованій Росією Запорізькій області.
  • Секретар «Єдиної Росії» Андрій Турчак 14 березня заявив, що держдума РФ розгляне закон про спрощення юридичного визнання зниклих безвісти російських військових померлими.
  • Українські партизани внаслідок обстрілу на саморобному вибуховому пристрої поранили заступника голови окупаційної військової адміністрації Нової Каховки.
Якісна «оборонка» чи навчені солдати: ISW розповів про важкий вибір Кремля фото 1

Як повідомлялося, міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу доручив найбільшому холдингу Росії з виробництва різного типу ракет подвоїти обсяги виробництва.

Теги: війна росія озброєння мобілізація

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