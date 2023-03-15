Якісна «оборонка» чи навчені солдати: ISW розповів про важкий вибір Кремля

Кремль надає перевагу використанню кваліфікованих робітників у виробництві російської зброї

Російська влада продовжує заходи з мобілізації російської оборонно-промислового комплексу для тривалої війни, включаючи заходи, які змусять Кремль вибирати між кваліфікованими робітниками в «оборонці» і кваліфікованим військовим персоналом, який воює в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Такий висновок аналітики зробили після візиту президента Росії Володимир Путін 14 березня на авіаційний завод в Улан-Уде (Бурятія). Там російський диктатор заявив, що російський ОПК страждає від нестачі належно підготовленого персоналу, і оголосив про низку реформ, щоб залучити більше фахівців для роботи на підприємствах військового виробництва, включаючи перерозподіл федеральних активів на житло та підвищення зарплати.

Путін також повідомив, що мінпромторг Росії підготував перелік невизначених спеціальностей для відстрочки від військової служби.

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«Це може свідчити про те, що Кремль надає перевагу використанню кваліфікованих робітників у виробництві російської зброї, а не тому, щоб кваліфіковані солдати воювали у російській армії», – зазначили аналітики.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російські оборонні підприємства суттєво знизили норми найму і тепер приймають працівників без досвіду, з наркоманією, судимістю та банкрутством.

А ISW раніше повідомляв про боротьбу Росії за омолодження свого ОПК на тлі нестачі робочої сили та західних санкцій, а також про безуспішність цієї спроби.

Ключові висновки ISW:

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Російська влада продовжує заходи з мобілізації російської оборонно-промислової бази для тривалої війни.

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